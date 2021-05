Velký úklid v marketu. Google zpřehlední značení aplikací v Obchodu Play

Pokud jste někdy na Google Play hledali nějakou aplikaci, určitě nám dáte za pravdu, že je nabídka aplikací značně nepřehledná. Mohou za to však i sami vývojáři, kteří do log aplikací vkládají zbytečné prvky, a do jejich názvu zbytečná slůvka jako „top“, „best“ nebo třeba „download now“. A protože jsou na to uživatelé za léta zvyklí, prakticky to otevírá bránu různým podvrženým aplikacím, u nichž stačí změnit nadpis a pozměnit ikonku. A až po spuštění zjistíte, že aplikace nedělá nic jiného, než to, že zobrazuje reklamy...

Google se rozhodl aplikační obchod konečně zpřehlednit, a tak vydal nová pravidla pro zalistování na obchodě Google Play. Důležitý je jednoznačný a srozumitelný název o délce maximálně 30 znaků a jedinečné logo. Z Google Play budou vyloučeny aplikace, které v názvu nebo ve svém logu uvádí informace o nejstahovanější či o nejlepší aplikaci dané kategorie. Tato data totiž Google sám uvádí u aplikací, a není třeba tyto informace duplikovat nebo dokonce uživatelům lhát.

Zakázány jsou také grafické a textové doplňky, které zdůrazňují, že je aplikace bezplatná, bez reklam nebo ve slevě. Nepřípustné je také používání „teček“ u loga aplikace, které u Android aplikací znamenají nepřečtenou notifikaci, a u uživatelů by to mohlo evokovat nutnost reinstalace. Z názvu aplikací a jmen vývojářů mají zmizet i grafické znaky, takže nově už žádná letadla, srdíčka, fajfky, hvězdičky ani sluníčka...

Google nedává vývojářům žádná ultimáta, ale vše podmiňuje finanční stránkou. Pokud se vývojáři novým pravidlům nepodvolí, budou jejich aplikace vyřazeny z promo akcí a seznamů doporučených aplikací. Nová pravidla začnou na Google Play platit ve druhé polovině letošního roku.

Zdroj Android Developers