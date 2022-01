Velký update pro Fénixy. Šestá řada dostává vylepšené režimy, které se zalíbí zejména cyklistům

Chytré hodinky Fenix 6 od Garminu jsou s námi na trhu již téměř dva roky, to však neznamená, že u nich výrobce zanevřel na softwarovou podporu. Ba naopak. Nejnovější software pro hodinky přináší vcelku rozsáhlý seznam změn, z něhož budou mít radost zejména cyklisté. Mezi aktivity se totiž dostává jízda na kolech v různých podobách (eBike, cyklokros, jízda v terénu, dojíždění do práce, jízda po cestě, apod). Mimo to přibyla podpora pickleballu, padelu, tenisu a pohybu na sněžnicích.

Mezi další novinky patří vylepšená výšková kalibrace, vylepšená synchronizace dat a spousta dalších drobných přídavků, které přijdou každodenním uživatelům Garminů zcela jistě vhod. Mezi novinky patři i opravy několika chyb, např. nemožnosti vypnutí budíku či chybně zaznamenaných spálených kalorií a cvičebních dat. Aktualizační balíček má 14,64 MB, a stáhnout si jej můžete zde. Soubor je třeba následně, dle instrukcí ve spodní části webu, vhodně umístit do hodinek a nainstalovat aktualizaci.

Changelog k poslednímu updatu Fenix 6S: Přidána možnost vypnout záznam aktivity během jednoho kola golfu

Přidáno upozornění, které uživatele upozorní, když je baterie během synchronizace hudby kriticky vybitá

Přidána podpora HRV z hrudního pásu pro jógu a dechová cvičení

Přidáno vyskakovací okno do funkce pulzního oxymetru, pokud zařízení detekuje příliš velký pohyb a nemůže měřit přesně

Přidána podpora pro nové profily cyklistických aktivit: eBike, eMTB, Cyclocross, Gravel Bike, Bike Commute, Bike Tour a Road Bike

Přidána podpora pro profil HIIT aktivity a cvičení

Přidána podpora pro profil Pickleball

Přidána podpora pro profil Padel

Přidána podpora pro profil Sněžnice

Přidána podpora pro profil Tenis

Přidány nové tipy, které uvádějí, které aktivity podporují detekci incidentů

Vylepšená doby načítání navigačních bodů aplikace Explore Sync

Vylepšené algoritmy laktátového prahu a aklimatizace nadmořské výšky

Vylepšené uživatelské rozhraní načítání měření při měření SpO2

Aktualizace automatické kalibraci výškoměru tak, aby byla buď „Zapnuta“ nebo „V noci“. Nastavení na „Zapnuto“ nastaví zařízení na pravidelnou kalibraci nadmořské výšky v průběhu dne. Nastavení na „Noc“ nastaví zařízení tak, aby kalibrovalo nadmořskou výšku v noci a před začátkem aktivity.

Opraven problém s občasným nespouštěním budíků, když je zařízení nastaveno na maximální úsporný režim

Opraveny problémy se zobrazením po dokončení navigace na dané místo iniciovaného aplikací Garmin Explore.

Opraven problém, kdy výběr jednoho bodu na mapě, který obsahoval více položek, nezobrazoval všechny položky

Opraven problém, který poškozoval soubory s uloženými plaveckými aktivitami

Opraven problém, kdy zařízení nerozpoznalo pásma funkce PacePro.

Opraven problém s aktivitami hlásícími nesprávná data o kaloriích a tréninkovém efektu

Na lednovém veletrhu CES jsme očekávali, že Garmin přijde konečně na světlo se sedmou generaci Fénixů, ale dočkali jsme se „jen“ hodinek Garmi Venu 2, které dokáží spolupracovat s prakticky libovolným hlasovým asistentem, a také hybridních hodinek Vivomove Sport s malým displejem. Zda bude řada Fenix 7 uvedena na trh ještě letos, je zatím velkou neznámou.

Představení hodinek Garmin Venu 2 Plus: