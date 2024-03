Větší baterie, vysoký výkon a umělá inteligence. Asus Zenfone 11 Ultra klade velký důraz i na ekologii

Značka Asus dnes na svět uvedla svůj nový topmodel Asus Zenfone 11 Ultra. Ve zkratce se jedná o převlečený ROG Phone, který přišel o část herních funkcí. Na druhou stranu se však jedná o zavedený topmodel, který má oproti stávající konkurenci hned několik zajímavých vychytávek. Líbí se nám, jak zvětšení kapacity baterie, tak sázka na umělou inteligenci. Telefon si současně zachoval 3,5mm jack, přidal úspornější displej i špičkový čipset, kvůli ekologickým snahám však ze základní krabice zmizela nabíječka.



Hlavní specifikace Asusu Zenfone 11 Ultra

ZenFone 11 Ultra dostal 6,78" E6 AMOLED displej, který zvládá až 120Hz obnovovací frekvenci. U statického obsahu displej přepíná na 1 Hz, v dedikovaném herním režimu můžete naopak zapnout až 144Hz obnovovací frekvenci. Displej má maximální jas až 2 500 nitů (běžné maximum v jednom místě displeje je 1 600 nitů) a vyplňuje 94 % čelní strany telefonu. Jeho odolnost zajišťuje odolné sklo Gorilla Glass Victus 2.

Záda telefonu zdobí logo Asusu a také ostrůvek se třemi fotoaparáty. Hlavní snímač Sony IMX890 s rozlišením 50Mpx (F1.9) se může opřít o novou generaci šestiosé gimbalové stabilizace. Dále zde máme 32Mpx teleobjektiv s 3 optickým přiblížením, který slibuje až 30× hybridní zoom. Výrobce uvádí, že do 10× zoomu by nemělo dojít k žádnému výraznému zásahu do grafické kvality. Třetím do party je 13Mpx širokáč se 120° záběrem scény. Selfie v průstřelu displeje má rozlišení 32 Mpx, při focení spojuje čtyři pixely do jednoho.

IP68, sluchátkový jack i recyklované materiály

Umělá inteligence dokáže optimalizovat jednotlivé části fotografie, dokáže do portrétních videí přidat zvýrazněný bok, popř. videa velmi dobře zastabilizovat. Optické stabilizaci v hlavním snímači a teleobjektivu pomáhá režim Super HyperSteady.

Telefon s podporou odolnostní normy IP68 se bude nabízet ve čtyřech barevných variantách – v černé, modré, stříbrné a oranžové. Pod krytem je umístěna 5 500mAh baterie (meziročně se zvětšila o čtvrtinu), kterou dobijete 15W bezdrátově nebo 65 Watty přes kabel. 3,5mm jack hledejte na pravé straně spodní hrany, USB-C konektor je umístěný vlevo.

Nabíječku si však musíte dokoupit samostatně. Asus ji v rámci ekologických snah vyjmul ze základní krabice, která je vyrobená z recyklovaného papíru. Ostatně, i samotné šasi telefonu je kompletně vyrobeno z recyklovaného hliníku. V čelním skle je přítomno 22 procent recyklátu, přibalený kryt je z poloviny vyroben z recyklovaného plastu. A plastové obalové materiály byly nahrazeny papírem. Zatímco konkurence přidává recyklované materiály po troškách, šasi vyrobené stoprocentně z recyklovaného hliníku je pro ekologické smýšlení rozhodně krok správným směrem.

Umělá inteligence nemůže chybět

Asus se nenechal zahanbit konkurencí v oblasti výkonu, ani u umělá inteligence. Výkon zajišťuje Snapdragon 8 Gen 3, na něhož navazuje až 16GB operační paměť LPDDR5X a až 512GB úložiště typu UFS 4.0. Součástí systému Android 14 a grafické nadstavby od Asusu je i umělá inteligence. A tady se nemůžeme ubránit dojmu, že Asus přímo opisoval od Samsungu. V systému je připraven asistent pro přepis hlasových poznámek do textové podoby, překlad hovorů v reálném čase (text i zvuk) či funkce pro tvorbu tapet pomocí generativní AI. Novinkou je snad jen funkce, která pomocí AI odstíní ruchy a šumy při poslechu hudby (AI Noise Cancellation).

Asus Zenfone 11 Ultra se v Česku začne nabízet 21. března. Verze 12/256 GB bude stát 999 EUR, resp. 25 990 Kč. Varianta s paměťmi 16/512 GB má v Evropě stanovenou cenu na 1 099 EUR, což v Česku znamená částku 28 990 Kč.