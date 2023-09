Víc než polovina Čechů používá mobilní data v roamingu, mimo země EU ale málokdo

Kolik dat můžu čerpat v EU?

Pro výpočet povoleného objemu dat v režimu „Roam like at home“ se využívá vzoreček, do kterého nijak nevstupuje objem volných jednotek na domácím území, a to proto, aby se dalo kalkulovat i s datově neomezenými tarify. Čeští zákazníci tak nejsou v evropské konkurenci mnohem výhodnějších tarifů nijak „biti“, naopak vysoká domácí cena tarifu je v tomto případě výhodou.

Do vzorečku totiž vstupuje totiž právě pouze cena paušálu (bez DPH) a tzv. velkoobchodní roamingový strop, který určuje EU (aktuálně je cena stropu 42,93 Kč za 1 GB). Spočítá se takto:

Cena tarifu (bez DPH) ÷ velkoobchodní strop × 2 = váš objem dat v EU

Příklad: Používáte tarif 4 GB Plus s výhodou „Pořád online“ od T-Mobilu s paušálem 585 měsíčně. Cena tarifu bez DPH činí 483,50 Kč. Po vydělení velkoobchodním roamingovým stropem (42,93) a vynásobení dvěma získáváte měsíční objem 23 GB dat využitelný v zemích EU (i v zahraničí „potečou“ plnou rychlostí pouze první 4 GB).