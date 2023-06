Více než 4 hodiny denně, tolik času tráví mladí Češi na mobilu. Speciální aplikace je monitorovala celý rok

Masarykova univerzita v Brně provedla průzkum mezi mladými uživateli mobilních telefonů v Česku. Vědci zjišťovali, kolik času na svém smartphonu adolescenti ve věku od 13 do 17 let tráví a jaké činnosti na něm provádějí. Průzkum tentokrát nebyl založen na dotazníkových odpovědích respondentů, ale na „tvrdých datech“, která dodala speciální aplikace IRTIS App. Tu měli účastníci studie nainstalovanou ve svých telefonech celý rok do května 2022.

„Výhodou objektivních dat je, že jsou nezkreslená subjektivními postoji, emocemi, myšlenkami nebo tím, co si lidé pamatují,“ vysvětluje Michaela Lebedíková z intitutu IRTIS Masarykovy univerzity. Uvedená aplikace zaznamenávala, které aplikace byly aktivní na popředí telefonu při zapnutém mobilním telefonu, jako například Instagram, Facebook, YouTube, Chrome či Spotify. Pokud měli účastníci průzkumu otevřených více aplikací najednou, IRTIS zaznamenal údaje o té, kterou zrovna aktivně používali.

Z dat telefonů mladistvých vyplývá, že sledovaná skupina trávila používáním svého chytrého telefonu v průměru 4 hodiny a 11 minut denně a obrazovku telefonu dospívající zapínali v průměru 78krát denně. Nejvíce času adolescenti trávili na sociálních sítích – v průměru 74 minut denně.

Největší žrout času je Instagram a YouTube

Nejpoužívanějšími sociálními sítěmi byly Instagram (průměrně 39 minut denně), TikTok (průměrně 23 minut denně), dále pak Snapchat, Facebook a Twitter. Téměř hodinu denně (59 minut) trávili se zábavními aplikacemi, jako například YouTube využívaný pro přehrávání videoobsahů (průměrně 42 minut denně), Netflix pro sledování filmů a seriálů (3 minuty denně) či Spotify pro poslech hudby (2 minuty denně). Z komunikačních aplikací používali adolescenti nejvíce Facebook Messenger (průměrně 12 minut denně), WhatsApp (4 minuty denně) a Discord.

„Domníváme se, že zjištěnou dobu strávenou na telefonu není možné označit automaticky za rizikovou. Riziko spojené s příliš dlouhou dobou strávenou používáním telefonu může spočívat v tom, že čas na telefonu nahradí jiné aktivity, které jsou pro životní pohodu adolescentů důležité, jako například spánek nebo pohybová aktivita,“ komentuje zjištění z průzkumu David Šmahel, vedoucí výzkumného týmu IRTIS.

Studie vědců z Masarykovy univerzity dále odhalila, že během dopoledne trávili adolescenti na telefonu průměrně zhruba 9 až 11 minut v každé hodině mezi 8 a 12 hodinou. Nejvíce času pak na sociálních sítích a zábavou trávili ve večerních hodinách mezi 18. až 23. hodinou. Intenzita používání telefonu v době před spaním byla tedy vyšší než v ostatních částech dne, u některých dospívajících patrně i na úkor spánku.