Virtuál GoMobil nabízí 11 GB dat, desítky volných minut a SMS za 325 Kč měsíčně. Jen do konce března

Dostat se k použitelnému mobilnímu tarifu za cenu okolo tří stovek měsíčně, což je normální standard po celé Evropě – jenom v Česku se velcí operátoři domluvili, že ceny musí bez ohledu na užitek pro zákazníka začínat alespoň pětkou –, není u nás tak snadné. Musíte hlídat časově i jinak omezené akční nabídky (jako třeba tuto), nebo se porozhlédnout u virtuálů.

Právě virtuální operátor GoMobil, který využívá síť T-Mobilu, teď přichází s akční nabídkou tarifu Ringo 100, který obsahuje 60 volných minut do všech sítí, 40 SMS do všech sítí a k tomu 11 GB dat za měsíční paušál 325 Kč. Jde o slevu 32 % z běžné ceny 479 Kč. Při objednávce služby do 31. března 2024 (a následné aktivaci nejpozději do konce dubna) je možné tarif používat se sníženým paušálem na dobu neurčitou.

Po vyčerpání přiděleného objemu dat se přenosy zcela nezastaví, data lze používat sníženou rychlostí 256 kbit/s (obdoba „Pořád online“ od T-Mobilu). Navíc s datovým objemem 11 GB už má uživatel tarifu Ringo 100 také přístup do 5G sítě, což sice aktuálně není žádná zásadní výhoda, ale do budoucna při zahuštění a zkapacitnění 5G sítě se to může hodit.

Ani tato dočasná akce GoMobilu není samozřejmě nabídka, která by nás nechala ustrnout v němém úžasu a okamžitě bychom na ni začali převádět všechna svá telefonní čísla. Hodí se spíš pro uživatele, kteří komunikují převážně přes messengery a jen minimálně telefonují. Volných minut i SMS je totiž málo. Za každou minutu provolanou nad rámec tarifu se platí 1,50 Kč, jedna odeslaná SMS po vyčerpání přidělených čtyřiceti stojí 1,30 Kč.

Podobně výhodné alternativy: Kaktus Neřešto 6 GB za 300 Kč nebo 16 GB za 400 Kč

Vodafone akční tarif s 3,5 GB za 327 Kč

GoMobil je jeden z menších nezávislých virtuálních operátorů, majetkově není propojen s žádným z velkých operátorů. Na českém trhu působí od roku 2013 a od začátku využívá sítě T-Mobilu. V současnosti obsluhuje s mobilními službami přibližně 50 tisíc zákazníků.