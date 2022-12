Virtuál OpenCall naděluje 20 GB za 249 Kč. Zvýhodněnou nabídku můžete využít jen na dva měsíce

Virtuální OpenCall je další z operátorů, který se v předvánočním období rozhodl potěšit své zákazníky a nabídnout jim mobilní data za zvýhodněnou cenu. U OpenCallu konkrétně zlevňuje nejvyšší datový balíček Data XXL, a to na polovinu z původní ceny 499 Kč na akčních 249 Kč.

Za tuto cenu dostane zákazník 20 GB na měsíc. Balíček lze aktivovat na stávající nebo nově zakoupené SIM kartě zasláním bezplatné SMS s textem 20GB na číslo 999348 nebo si ho nastavit v internetové samoobsluze OpenCall, konkrétně v záložce „Akce“.

Jedná se o vánoční nabídku, takže nepřekvapí její časové omezení, a to jak pro samotnou aktivaci, tak bohužel i pro využívání služby za zvýhodněných podmínek. Balíček je potřeba aktivovat nejpozději do 31. ledna 2023. Platnost balíčku za uvedenou cenu 249 Kč je dvakrát 30 dní, poté se už obnoví za standardní cenu 499 Kč.

OpenCall je virtuální operátor, který působí v síti operátora O2, jenž také virtuála provozuje jako jednu ze svých obchodních značek. Zatím nemá přístup do 5G sítě. V nabídce má předplacenou kartu se základním tarifem účtovaným po jednotkách (1,80 Kč/min hovoru do všech sítí, 1,50 Kč/SMS odeslanou do všech sítí), který lze zvýhodnit dokoupením nejrůznějších balíčků.

Zdroj: OpenCall, via: Mobilní operátoři v ČR