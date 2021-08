Virtuální RAM jako nová funkce smartphonů. Užitečná věc, nebo jen marketing?

U telefonů za poslední roky můžeme sledovat různé trendy. Nově je takovou funkcí DRE (Dynamic RAM Expansion) označovaná také jako virtuální RAM. Ta umožní telefonu využít část vnitřního úložiště jako doplněk operační paměti. Samozřejmě se rychlost úložiště nemůže rovnat rychlosti RAM, ale to zde nehraje roli, dokonce není ani příliš zásadní jaký typ úložiště máte. Virtuální RAM totiž nemá sloužit k načítání aplikací ani částí systému, ale jako pouhá rezerva pro stávající RAM.

V případě, že spustíte tolik aplikací, na které již operační paměť nestačí a za běžných okolností by telefon některé starší spuštěné aplikace začal ukončovat, nyní je místo toho vezme a odloží do virtuální RAM. Operační paměť pak využije primárně pro ty akutní, které je třeba spustit hned. V případě, že se později paměť uvolní, odložené aplikace si do ní načte zpátky. Ač se to tak některé firmy snaží prodat, virtuální RAM nemá zrychlit telefon, ale pomůže k tomu, aby se co nejvíce dříve spuštěných aplikací nemuselo v budoucnu zdlouhavě načítat od začátku.

Stačí softwarový update

Užitečný trik, ale přitom nejde o žádnou přelomovou novinku, stejnou funkci znají uživatelé dlouhé roky z počítačů, hlavně z operačního systému Linux. Až nedávno, kdy se dostala na první telefony, si získala více pozornosti, když ji rychle adaptovala spousta výrobců jako Xiaomi, Vivo, OnePlus nebo Realme. První jmenovaná značka ji díky MIUI 12.5 rozšířila už téměř na dvacítku telefonů.

Funkci hodně tlačí také značka Realme, která s ní přišla u levného telefonu Narzo 30 a nyní oznámilo rozšíření funkce pomocí OTA aktualizace i na telefony řady Realme 8. Xiaomi pak chystá také další rozšíření a to s aktualizací MIUI 13.

Funkci DRE zpětně získá také například Realme 8: