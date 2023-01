Víte, co znamená „i“ ve slovu iPhone? Jeden význam se přímo nabízí, před 25 lety jich však bylo hned pět

Možná, že i vy právě používáte smartphone s logem Applu, kterému se již před 16 lety začalo říkat iPhone. V době svého uvedení, které měl pod palcem Steve Jobs, se jednalo o zkratku slov „iPod“, tedy světoznámého přenosného přehrávače hudby, a „Phone“, což je anglické slovo pro telefon. Dnes tedy označení iPhone bereme zcela automaticky, málokdo však ví, že písmeno „i“ v názvu je zkratkou jednoho z pěti možných slov.

Teorií k „íčku“ v označení iPhonu bylo v minulosti hned několik. Ta nejdůvěryhodnější sledovala fonetiku anglického slova „I“, která se velmi podobá slovu „my“ (alias „můj“). iPhone tedy zní anglicky podobně, jako byste mu říkali „my phone“, tedy „můj telefon“. Čeští uživatelé sice mohli na „i“ vymyslet spoustu slov, které by mohlo toto písmeno symbolizovat, např. internetový či inteligentní, ovšem pro původní význam se musíme vrátit až do roku 1998. Tedy do doby, kdy Steve Jobs uvedl první generaci počítače iMac.



V roce 2007 vznikl název iPhone spojením slov „iPod“ a „Phone“. Samotné „íčko“ však k produktům od Applu patřilo již od roku 1998

V průběhu prezentace bylo na plátně zobrazeno hned pět potenciálních slov, jejichž zkratkou vzniklo „legendární“ písmeno i. Jednalo se o slova internet, individual (individuální), instruct (poučit), inform (informovat) a inspire (inspirovat). Steve Jobs však hned při představení uvedl, že písmeno „i“ nemá žádný přesně definovaný význam, takže je jeho přesná interpretace do dnešních dob nejasná. Podle rétoriky Jobse však mělo zmiňované „i“ zřejmě nejblíže slovnímu popisu „Instruování pro vzdělávací účely“...

V redakci nám je osobně nejbližší označení „internet“. iMac byl ve své době revoluční zejména tím, že se dokázal připojit k internetu, a tak je logické, že bylo zařízení od Applu v roce 2008 označováno jako „internetový počítač“. A stejné oblíbené písmeno se následně prosadilo i u iPodů, iPhonů, iPadů, u operačního systému iOS či u služeb iCloud či iTunes. Ale jsou to jen naše dohady. Do dnešních dob si může prakticky každý vyložit význam písmena „i“ po svém. Jediný, kdo přesně věděl, co a proč toto písmeno skutečně znamená, byl sám Jobs.

Podívejte se, jak probíhal představení prvního iPhonu:

Zdroj: RD