Víte o funkci SOS na iPhonech? Snowboardista popsal, jak mu v horách zachránila život

Všichni známe čísla tísňových linek a víme, jak sobě či ostatním přivolat pomoc v případě problémů. Když ale taková situace nastane může být všechno jinak a je dobré být připraven předem. Z tohoto důvodu je například na iPhonu funkce SOS, která přivolání ulehčím obzvláště pokud nemáte možnost ji zavolat běžným způsobem.



Tísňové volání se vám zobrazí po dlouhém podržení vypínacího tlačítka a snížení hlasitosti, případně pětinásobným stiknutím zapínacího tlačítka, pokud máte volbu aktivní.

Funkce Tíseň SOS vám totiž dovolí si rychlé zavolání tísňovým službám a předem nastavit krizové kontakty, které má telefon v případě potřeby kontaktovat. Rychlé vytočení pak lze v defaultním stavu aktivovat dlouhým podržením zapínacího tlačítka a snížení hlasitosti, dokud se nespustí odpočet vytáčení. Volitelně lze toto vytáčení v nastavení změnit i na pětinásobné zmáčknutí zapínacího tlačítka.

Rychle přivolá pomoc kdekoliv

Výhodou možnosti Tíseň SOS je také v tom, že systém zná tísňové linky i v dalších zemích, pokud se náhodou ocitnete v problémech v zahraničí. iPhone v takovém případě navíc může spolu s hovorem odesílat i informaci o poloze, a to i přesto, že máte polohové služby vypnuté. Použití SOS režimu je totiž na 24 hodin automaticky aktivuje.

Že má funkce smysl nyní může potvrdit také snowboardista Tim Blakey, který se vydal sjíždět ledovec ve švýcarském Zermattu. Dostal se však do problémů a vjel do skryté trhliny, která pro něj znamenala pád z pěti metrů hluboko do sněhového vězení. Při pádu si navíc vymknul kotník. Vzhledem ke zbývajícím 3 % baterie neměl moc prostoru hledat místní tísňové linky, takže vložil svůj osud do rukou SOS funkce na iPhonu.

Navzdory vrstvě sněhu telefon dokázal přes 3G síť přivolat pomoc, přijeli jej na místo vysvobodit místní záchranáři a kontník mu dali do pořádku. Sám Blakey však veřejně na svém Instagramu poděkoval Applu za to, jak mu i takto malá drobnost, jako je přivolání pomoci přes Tíseň SOS, dokázala zachránit život.

Tipy a triky pro Apple Watch: