Víte, s čím vším souhlasíte při používání Androidu? Zjistili jsme to za vás

V online světě musíme prakticky neustále potvrzovat souhlasy, nastavení, cookies, dávat na vědomí souhlas se zásadami pro ochranu osobních údajů a s podmínkami používání služeb, že nám tyto neustále podstrkované dokumenty přijdou naprosto přirozené.

Co je bohužel také naprosto přirozené, je jejich automatické potvrzování bez přečtení. Ne, tím nemyslíme důkladné prostudování odstavce za odstavcem, ale chybí i základní „průlet“ dokumenty, kterých je v digitálním světě každý den tolik, že kdybyste četli úplně všechny a do detailů, tak v rámci osmihodinové směny snad ani nezačnete dělat svou práci...

Neděláme si iluze, tyto dokumenty nikdo nečte. A pokud snad někdo ano, je to naprosté minimum uživatelů. Stejné je to však i s operačním systémem Android. I při jeho nastavování musíte odsouhlasit podmínky používání ze strany Googlu a také „bonusové“ podmínky ze strany mobilního výrobce (pokud tedy nepoužíváte Pixely). Osobně testuji telefony s Androidem od roku 2008 a, ruku na srdce, podmínky, se kterými souhlasím při prvním přidání Google účtu do Androidu, a bez nichž je telefon prakticky nepoužitelný, jsem si nikdy nečetl. A dnes to napravím(e).



Pokud nastavujete nový Android, tato obrazovka vás určitě nemine...

Jste s námi na stejné lodi nebo snad víte, co vše Googlu umožníte, když kliknete na tlačítko „Souhlasím“ místo tlačítka „Tento účet teď nepřidávat“? Ne, nebudete se muset prokousávat všemi potřebnými dokumenty, udělali jsme to za vás. Ve finále může být náhled do uživatelských podmínek Androidu trochu alarmující, zejména pro ty, kteří věří, že firmy poskytují služby zdarma jako jakousi almužnu.

Nový Android zas a znovu

Úvodní nastavení Androidu provádím díky testování telefonů cca dvacetkrát do roka. Většinou je to rutina, kterou už dělám po paměti - vypnout zbytečné přepínače, souhlasit jen s tím co je třeba a proklikat se všemi obrazovkami. Povinné souhlasy zaškrtávat, u položky „Nepovinné“ mou fajfku nikdo neuvidí. Tentokrát si ale celý proces úvodního nastavení Androidu trochu zpomalíme.

Do redakce nám dorazil Galaxy A33 5G od Samsungu, který je pro náš článek ideální kandidát. Poměrně překvapivě je v prvním kroku třeba odsouhlasit dva dokumenty od Samsungu, které se budou rámcově podobat podobným smlouvám a podmínkách jiných mobilních výrobců. Následuje povolení přístupu k jednotlivým službám, volitelné připojení k Wi-Fi síti a následně přihlášení ke svému Android účtu. A na této obrazovce souhlasíte, ne s jedním, ale hned se třemi dokumenty od Googlu.

Smluvní podmínky Google

Prvním dokumentem jsou Smluvní podmínky Google, které si můžete prostudovat v češtině přímo v prohlížeči nebo si je stáhnout v podobě PDF dokumentu. Souhlasem s podmínkami vstupuje do smluvního vztahu se společností Google Ireland Limited. Záhy následuje právnická „hantýrka“, ve které Google popisuje své služby, které nabízí, a které může za určitých podmínek přestat nabízet. A to pouze z opodstatněných důvodů, a současně musí dát Google uživatelům dopředu vědět.

Nejdůležitější informací je však to, že Google může záplaty kritických chyb instalovat automaticky, ostatní updaty jsou volitelné. Za zmínku stojí i odkaz na export všech vaši dat uložených v Googlu. Možná se budete divit, kolik jich je... Duševní vlastnictví všech služeb zůstává Googlu, nesmíte upravovat značky či loga Googlu... spousta věcí je pro mobilní uživatele irelevantní.



Každá ze služeb Google má vlastní pravidla, jejichž podmínky mají nad těmito univerzálními vždy přednost. Je třeba tedy detailně číst podmínky k veškerému softwaru od Googlu

Google uděluje uživatelům licenci k používání služeb a softwaru, ovšem smluvním podmínkám Google jsou v těchto open source službách ustanovení, která mají před těmito smluvními podmínkami přednost. Nezbývá tedy nic jiného, než pročíst úplně každé smluvní podmínky, a to ke každé Google aplikaci. Google si vyhrazuje právo mazat obsah porušující podmínky, např. dětskou pornografii, obchodování s lidmi, apod. Od přijetí smluvních podmínek můžete svůj souhlas do 14 dní odvolat.

Celkově vzato se jedná o univerzální dokument, který příliš nezasahuje do detailů. A tak můžeme směle pokročit dále...

Smluvní podmínky služby Google Play

A tady už to pro mobilní uživatele začíná být zajímavé. Druhým dokumentem jsou Smluvní podmínky služby Google Play, které si můžete přečíst i ve webovém prohlížeči. Aktuální verze se datuje ke 4. srpnu roku 2020. Jedná se o nadřazený dokument, který má přednost před obecnými podmínkami Googlu. Souhlas s podmínkami znamená zejména to, že můžete stahovat a nakupovat obsah z aplikačního obchodu, ale také to, že souhlasíte s automatickými aktualizacemi.

A to i přesto, že si u dané aplikace automatické updaty vypnete. Jakmile Google zjistí, že daný update opravuje kritickou bezpečnostní chybu, upřednostní bezpečnost před vašim individuálním nastavením. Pokud by některý jiný aplikační obchod aktualizoval aplikaci, která byla stažena z Google Play, můžete být této aplikaci cíleně zabráněno.

Google dle podmínek služby můžete z telefonu získávat informace o připojení k sítím, o potenciálně škodlivých adresách URL, informace o operačním systému a také o aplikacích nainstalovaných z Google Play i jiných zdrojů. Pokud Google nějakou aplikaci či URL považuje za nebezpečnou, může vás varovat podobně, jako třeba při pokusu o instalaci staženého APK souboru s benchmarkem Antutu.



Ochrana před instalací nepovolené aplikace v praxi

Pro nakupování obsahu musíte souhlasit s podmínkami Google Payments, což jde nad rámec našeho článku. Při vytvoření účtu na Google Play jsou vaše identifikátory (ID odběratele a výrobní číslo SIM) odeslány síťovému operátorovi, abyste za obsah mohli platit přímo přes operátora. Všechny nákupy na Google Play, jsou mimo specifických pravidel v podmínkách pro vrácení peněz, konečné. Ostatně, při nákupu digitálního obsahu na Google Play se automaticky a dobrovolně vzdáváte zákonného práva na odstoupení od smlouvy. Odstoupit od smlouvy můžete opět do 14 dní.

Podmínky specifický zmiňují odběry obsahu, které se však mohou účtovat již 24 hodin před začátkem dalšího fakturačního období. Odhlášení předplatných tedy nenechávejte na poslední chvíli. Pokud si zvolíte dočasný odběr zdarma (tj. zkušební období), automaticky se tím aktivuje i běžné placené předplatné, pokud jej ručně nezrušíte. Pokud se cena odběru zvýší, a to do 14 dní před další platbou, kdy vám taktéž dojde upozornění od Googlu, nová cena vám naskočí automaticky.

Obsah na Google Play není určen pro použití v kritických provozech, kde by mohlo dojít k fyzické újmě či škodě na životním prostředí, např. jaderná elektrárna, řízení letového provozu, apod.

Zásady ochrany soukromí

Ačkoliv to na první pohled nevypadá, stiskem na tlačítko Souhlasím udílíte souhlas i se Zásadami ochrany soukromí, které si podle úvodní obrazovky můžete „prostudovat“. A to je pro nás zřejmě ta nejdůležitější součást, která se snaží tvářit co možná nejvíce nenápadně. Odkaz je umístěn je v textu a bez odrážky, snad abyste jej vůbec nebrali v potaz. Webový náhled podmínek hledejte zde, stáhnout si je můžete i v PDF.

Asi není překvapením, že Google sbírá uživatelská data „aby mohl poskytovat lepší služby“. Už při zakládání účtu používáte své skutečné jméno a heslo, které můžete následně doplnit o telefonní číslo (pro ověření přihlášení) či platebními údaji. Google také shromažďuje obsah, který při používání jeho služeb vytvoříte, nahrajete nebo obdržíte od ostatních. Do této sekce patří např. obdržené e-maily, uložené fotky a videa (!), vytvořené dokumenty a tabulky nebo komentáře k videím na YouTube.



Základní data, která o vás Google sbírá a shromažďuje. Ano, jsou to třeba i vaše soukromé e-maily a fotky

Google pro vaše zařízení používá jedinečný identifikátor, k němuž přidává typ a nastavení prohlížeče, typ a nastavení zařízení, informace o systému, údaje o mobilní síti (včetně názvu operátora, telefonního čísla a verze telefonní aplikace), informace o interakci aplikací, prohlížečů a služeb, dále pak IP adresy, zprávy o selhání, aktivity systému, data, čas a URL adresy. Tomu tedy říkáme zevrubná kontrola provozu.

Informace se shromažďují pokaždé, když telefon kontaktuje servery Googlu, což je např. při instalaci aplikací nebo při kontrole automatických aktualizací. Googlu pravidelně odesíláte i seznam nainstalovaných aplikací. Část odesílaných dat však lze vypnout. Stačí přejít do Nastavení - Google a přes nabídku se třemi tečkami vyvolat menu Využití a diagnostika. Tuto nabídku je možné deaktivovat.

Google dále do nejmenších detailů eviduje vaši aktivitu, tedy to, co vyhledáváte, jaká videa si přehráváte, jaký obsah a reklamy si zobrazujete, jak konkrétně komunikujete s hlasovým asistentem, co nakupujete, jak jste aktivní na webech a aplikacích třetích stran, vaši historii v prohlížeči Chrome či monitoruje, s jakými osobami komunikujete nebo sdílíte obsah. Pokud využíváte aplikace Google Telefon a Google Zprávy, může Google shromažďovat protokoly volání a zpráv, čísla volajícího volaného, e-maily odesílatele a příjemce, datum a čas hovorů a zpráv, typy a počty hovorů a zpráv či údaje o směrování!



... tím to rozhodně nekončí, toto jsou další sbíraná data, k nimž si ještě připočtete vaše aktivity a interakce se službami Googlu, GPS polohu, IP adresu zařízení a mnoho dalšího

Pro účely navigace a vyhledávání v okolí Google ukládá GPS polohu a data senzorů z vašeho telefonu včetně IP adresy, vyhledávání a informace o objektech poblíž vašeho zařízení (dostupné Wi-Fi, vysílače mobilní sítě či zařízení s Bluetooth). Google může také informace o vás získávat z veřejně přístupných zdrojů a doplnit si tak poslední střípky skládačky, která všechna získaná data o vás slučuje do jednoho celku...

Podle získaných dat pak může Google informace využít pro nabízení videí, která se vám mohou líbit, nebo pro personalizované reklamy (bez prozrazení vaší totožnosti). Ty vlastně chybí pouze ve službách Google Disk, Gmail a Google Fotky, jinak jsou všude. Některé sběry a ukládání dat si můžete omezit či vypnout, ovšem mnoho uživatelů o tom nemá ani sebemenší tušení. Stačí přejít na tyto stránky Googlu a provést potřebné kroky.

Jaké informace o vás Google sbírá?

Google může dat o vás sdílet s administrátory domén, se „spřízněnými“ externími subjekty či z právních důvodů. Přístup k osobním údajům je omezen jen na zaměstnance společnosti Google, smluvní partnery a zástupce, kteří tyto informace potřebují znát. Některé data Google uchovává po celou dobu existence vašeho účtu, jiná se po určité době mažou či anonymizují. I k tomu má však Google samostatnou sadu pravidel a podmínek. Aby se v tom čert vyznal...



Kouzlo jménem „Oprávněný zájem“ dokáže monitorovat vše, a to i tehdy, když si to nepřejete

I kdybyste si veškeré sdílení a sběr dat vypnuli, je tu ještě magická formulka v podobě „oprávněného zájmu ze strany Googlu“. Ten umožňuje sbírat a ukládat vaše informace v anonymizované či šifrované podobě pro vybrané účely Googlu a zájmů třetích stran. Sledování a sběru dat se tak po přihlášení k Androidu už nikdy nezbavíte. Dosud jste o tom možná jen slyšeli z doslechu, teď už to máte potvrzeno černé na bílém.

Dýchá se vám lépe, když víte, co vše o vás Google eviduje? Používáte iPhone?Nezoufejte, v našem příštím článku se zaměříme i na druhého mobilního giganta, na platformu iOS.