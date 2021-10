Vivo do Česka dovezlo tři levné telefony. Bude se vám líbit velká baterie i 50Mpx foťáky

Vivo dnes na český trh uvedlo tři nové levné smartphony s Androidem, které cílí zejména na nenáročné uživatele. Všechny novinky vypadají vizuálně stejně, sahalo se jen na hardware a na fotoaparáty. Cílovou skupinou novinek jsou mladí uživatelé, tzv. „lovci zábavy“, kteří vyrážejí za zážitky na párty, koncerty a rádi fotí a pořizují selfíčka.

Všechny telefony jsou osazeny USB-C konektorem, sluchátkovým jackem, virtuální RAM, dvěma sloty pro SIM a 5 000mAh baterií s 18W dobíjením. Prodeje všech smartphonů začínají již dnes, až do 19. října si od níže uvedených cen můžete odečíst pětistovku.

Vivo Y33s

Nejvybavenější novinka dostala do výbavy 6,58" IPS LCD displej s rozlišením Full HD+ , který má menší rámečky, než souběžně představený Y21s. A to přesto, že je tvar těla, tloušťka 8mm a hmotnost 182 gramů u všech novinek stejná. Telefony jsou vyrobeny z plastu, boční rámeček má povrchové zpracování, které navozuje dojem pokoveného povrchu, záda jsou lesklá nebo matná. Čtečku otisků hledejte na pravém boku, spodní hranu vyplňuje USB-C, sluchátkový jack a také hlavní reproduktor. Do bočního šuplíčku vložíte dvě nanoSIM a k nim ještě samostatně až 1TB microSD kartu.

Na zádech čeká trojitý fotoaparát. Hlavní 50Mpx foťák (F1.8) doplňuje 2Mpx bokeh foťák a 2Mpx supermakro, které fotí od 4 cm od objektu. Hlavní snímač dokáže ostřit na oči, myslelo se i na inteligentní HDR či na noční režim. Ten je možné použít i u 16Mpx selfie. Stabilizací videí je jen elektronická. 5 000mAh baterie podporuje až 18W dobíjení. Z nuly na 35 % kapacity se dostanete za půl hodiny, nabíječka bude přímo součástí základní krabice. Včetně sluchátek nebo základního silikonového krytu.

Krátký medailonek firmy Vivo:

Výkon zajišťuje Helio G80+ (v Antutu cca 200 tisíc bodů) s 8GB RAM (navíc se 4GB rozšířenou RAM), úložiště je 128GB. V telefonu je použit Android 11 s bohatou nadstavbou Funtouch OS 11.1, jejíž součástí je např. český antivirus Avast. Vivo Y33s se prodává ve světle modré a černé za 5 999 Kč.