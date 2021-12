Vivo má elegantní chytré hodinky za dobrou cenu. Mají e-SIM, NFC i dlouhou výdrž

Vivo představilo druhou generaci chytrých hodinek Vivo Watch 2. Ty navazují na první generaci opět velmi elegantním designem. Tělo je přitom vyrobeno z nerezové oceli, takže jsou i odolné, a to i proti vodě a to do hloubky až 50 metrů (5 ATM). Hodinky mají 1,43“ kruhový displej s vysokým rozlišení 466 × 466 pixelů pro jemný obraz, ale ještě více si uživatelé zamilují velmi tenké rámečky.

Hodinky mají vlastní proprietární systém, což znamená jistá omezení. Přesto ale nabídnou důležité funkce včetně těch sportovních. Samozřejmě zde nechybí senzor pro aktivní měření srdečního tepu. Hodinky používají také pokročilou kardiopulmonální metodu pro sledování spánku a přesné určení spánkových fází a dokáží rozpoznat i krátký polední šlofík. Hodiny také mohou hlídat váš příjem tekutin a doporučí, když se máte napít.

Vivo Watch 2 nepostrádají základní konektivitu jako Wi-Fi či Bluetooth, ale i NFC pro platby, které ovšem fungují jen v Číně. Čím, ale velmi překvapí je podpora eSIM, takže je lze připojit k sítím LTE a využívat je i bez telefonu například pro streamování hudby a poslech přes bezdrátová sluchátka. Konektivita hodinkám přináší i funkci SOSm která dovolí přivolat pomoc, když je potřeba.

Skvělé je, že i při aktivním LTE však hodinky vydrží na jedno nabití až 7 dní. S vypnutými mobilními daty ale zvládnou vydržet i dvojnásobek. O to více je pak zarážející cena startující na 1300 juanech (5 000 Kč) za sportovní verzi se silikonovým řemínkem. K dispozici ale bude i dražší verze s řemínky z nappa kůže. Hodinky jsou ale zatím dostupné pouze v Číně.

Vivo Watch 2:

Zdroj: Vivo