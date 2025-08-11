Vivo před startem školního roku zlevní vybrané modely telefonů. Ušetřit můžete až dva tisíce

Čínská značka Vivo si před koncem letních prázdnin a zahájením nového školního roku připravila prodejní akci, v rámci které mohou zákazníci zakoupit vybrané smartphony se slevou. Akce je marketingově primárně namířena na školáky a studenty, využít jí může ale samozřejmě kdokoli.
Výhodnější cena je nasazena převážně na vlajkové modely X200, ale do slev zamířil i jeden model s nižšího cenového spektra. Maximální částka, kterou proti běžné prodejní ceně můžete ušetřit, jsou dva tisíce korun. Akce probíhá od 11. do 31. srpna 2025 u vybraných obchodních partnerů (např. Datart, Mobil Pohotovost, Planeo, Smarty a další).
|
Model
|
Akční cena
|
Nejnižší prodejní běžná cena za posledních 30 dnů
|
Vivo X200 Pro
|
27 999 CZK
|
29 999 CZK
|
Vivo X200
|
18 999 CZK
|
19 999 CZK
|
Vivo Y19s 256GB
|
3 499 CZK
|
3 899 CZK
Vivo X200 Pro je letošní vlajkový model čínské značky. Vyniká zejména špičkovým fotoaparátem, vyvinutým ve spolupráci se společností ZEISS. Konkrétně obsahuje trojici zadních fotoaparátů včetně 50 MP hlavního, 50 MP ultra-širokoúhlého a 200 MP periskopického teleobjektivu. Výkon zajišťuje čipset MediaTek Dimensity 9400, výdrž zase baterie s nadprůměrnou kapacitou 6000mAh.
Vivo X200 je pouze mírně odlehčený sourozenec vlajkového modelu Pro. Nabízí kompaktnější tenké tělo s 6,67″ AMOLED displejem, 5800mAh baterii s podporou rychlého nabíjení a trojici 50 MP snímačů ZEISS. Stejně jako Pro je vybaven čipsetem Dimensity 9400 a splňuje odolnost vůči vodě a prachu s certifikací IP69.
Vivo Y19s je elegantní a zároveň cenově dostupný zástupce nižší třídy. Obsahuje 6,68“ displej s obnovovací frekvencí 90 Hz. Výrobce u tohoto modelu použil baterii s kapacitou 5500 mAh.