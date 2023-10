Vivo představilo novou verzi prostředí Funtouch OS 14. Bude plynulejší a umožní lepší práci s okny

Plná verze Androidu 14 už je na světě a jednotliví výrobci smartphonů, kteří používají vlastní prostředí nad Androidem, postupně představují nové verze svých prostředí. Mezi prvními přichází Vivo, které připravilo nejnovější verzi Funtouch OS 14. Platforma staví na Androidu 14 a výrobce ji obohatil o některé vlastní nástroje. Soustředí se zejména na posílení plynulosti, lepší uživatelský zážitek, vylepšenou správu paměti, multitaskingu, soukromí a zabezpečení.

Plynulost a práce s RAM

Funtouch OS 14 obsahuje vylepšení plynulosti systému s názvem Smooth Envision. Funguje tak, že hlídá počet procesů probíhajících na pozadí systému a podle toho optimalizuje využití paměti RAM. Tím se zvyšuje celkový výkon systému, zrychluje se odezvu a posiluje se schopnost udržet více aktivních aplikací současně. Vylepšená funkce RAM Saver přidává až 600 MB dostupného prostoru v paměti RAM zařízením s konfigurací s 8 GB operační paměti a vyšším. Nová funkce App Retainer umožní obnovení aplikací, které nebyly ručně ukončeny, do posledního předchozího stavu.

U některých smartphonů, které dostanou aktualizaci Funtouch OS 14, bude plynulost podtrhnuta i vizuálním chováním prostředí, a to pomocí vylepšení s názvem Motion Blur, které pomocí pokročilých algoritmů simuluje rozmazání pohybu při otevírání a zavírání aplikací na domovské obrazovce. Tato funkce zvyšuje plynulost displejů s obnovovací frekvencí 60 Hz o 18,7 % a zajišťuje plynulé vizuální přechody.

Multitasking: až 12 malých oken

Jednou ze zásadních novinek z pohledu uživatele bude vylepšený multitasking. Nově se objeví funkce tzv. malých oken. Uživatelé mohou mít na pozadí aktivních až 12 malých oken. Operační systém nabídne podporu pozastavení bočního posunu, což poskytne lepší kontrolu nad obsahem displeje. Pro situace, jako je například jízda autem nebo sledování videa a chatování současně, je zaveden nový neinteraktivní režim malých oken. Uživatelé mohou mezi režimy malých oken snadno přepínat jediným klepnutím.

Personalizace a vlastní nastavení

Funtouch OS 14 nezapomíná ani na vylepšení personalizovaného nastavení vzhledu prostředí. Například hodiny na zamykací obrazovce půjde přizpůsobit pomocí tří stylů rozvržení a osmi stylů písma. Objevují se i nové styly pro Always On displej a nový minimalistický styl zamykací obrazovky. Vivo použilo i nové monochromatické téma My Color Palette, které vychází z designu Material You systému Android a nabízí jednoduchý výběr barev. Tato funkce navíc přispívá k úspoře energie tím, že optimalizuje displej pro zobrazení ve stupních šedi.

Nástroj na úpravu videa

Vivo nechce, aby se uživatelé jeho smartphonů museli u multimediálních funkcí spoléhat na aplikace třetích stran, proto přichází s vlastním nativním nástrojem pro pokročilé úpravy videa. Uživatelé mohou exportovat video v původní kvalitě. Operační systém přichází s možností nastavení kvality videa, včetně možného rozlišení až 4K při 60 fps. Kromě toho bylo přidáno 25 filtrů pro snadnou úpravu videa, které si uživatel vybírá z náhledů. Funtouch OS 14 přináší optimalizované procházení alb a prohlížení obsahu. Zde lze upravovat rychlost přehrávání videa, přehrávat ve smyčce, přes celou obrazovku nebo pořizovat snímky obrazovky.

Bezpečnější zrcadlení obrazovky

Funtouch OS 14 umožňuje snáze sdílet obsah svého zařízení a zároveň si zachovat kontrolu nad osobními údaji. Nová funkce Smart Mirroring umožňuje sdílet obrazovku bez obav, že se objeví oznamovací lišta a omylem tak odhalí nějaké osobní informace. Kromě toho jsou nyní skryté fotografie uživatelů chráněny dalším krokem pomocí ověření heslem.

O nasazení nové verze platformy Funtouch OS 14 na konkrétní modely smartphonů Vivo bude výrobce informovat v nejbližší době.