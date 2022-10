Vivo představuje novou verzi nadstavby Funtouch nad Androidem 13. S aktualizacemi začne v listopadu

Android 13 se postupně dostává i k dalším výrobcům smartphonů mimo samotný Google. Mnozí z nich nad nejnovější verzí „kuchtí“ svoji tradiční vlastní nadstavbu. Samsung v těchto dnech začal do evropské verze rodiny Galaxy S22 uvolňovat aktualizaci svého prostředí One UI 5, postaveného kompletně nad Androidem 13. Svoji verzi nadstavby nyní představuje také čínské Vivo, do prvních telefonů dorazí už v průběhu listopadu.

Prostředí nazvané Funtouch OS drží v číslování krok s Androidem, takže zde máme jeho třináctou verzi. Hlavními inovacemi jsou rozšířené možnosti personalizace, vylepšené zabezpečení, ochrana soukromí a funkce k plynulejšímu používání. Vivo patří vedle Samsungu, Xiaomi, Oppo, Huawei a Honoru k velkým značkám, které stále udržují své vlastní nadstavby. Naproti tomu ostatní značky jako Motorola, Asus, Sony, TCL nebo Nokia spoléhají na víceméně čistý systém od Googlu.

Personalizované prvky a lepší zabezpečení

Funtouch OS 13 umožňuje uživatelům větší vizuální kontrolu nad domovskou obrazovkou. Díky funkci monochromatických ikon mohou nyní uživatelé měnit jejich barvu na domovské obrazovce tak, aby odpovídala tapetě, systému a rozhraní aplikací. Přizpůsobit lze také barvy celého prostředí a nativních aplikací, včetně oznamovacích panelů, ovládání hlasitosti nebo například kalkulačky a hodin. Stejně jako to uměl čistý Android už od verze 12, si může nadstavba „nasát“ barvy z použité tapety a rozprostřít je do celého systému.

Nová funkce připínání aplikací pomáhá zabezpečit citlivé údaje. Pokud zařízení používá jiná osoba, dvouúrovňová funkce připnutí udržuje vybranou aplikaci v dohledu a zabraňuje přístupu k ostatním aplikacím v zařízení. Pro vytvoření přehlednějšího prostředí je systém Funtouch OS 13 vybaven vylepšenou správou aplikací – iManagerem, který pomáhá sledovat dobu používání aplikací. Pokud je využití procesoru příliš vysoké, mohou uživatelé danou aplikaci vypnout jediným klepnutím. iManager také dokáže zabránit přehřívání snížením počtu aktivních aplikací a úpravou frekvence procesoru na základě funkce Phone cooling.

Další nové funkce v prostředí



Aktualizace také umožňuje skrývat fotografie a videa a selektivně zvolit přístup různých aplikací ke konkrétním fotografiím, čímž se zabrání nežádoucímu prohlížení v zařízení a dále se zvýší ochrana soukromí.



Kromě aktualizace počasí je na panelu k dispozici také karta AQI, která kontroluje nejnovější informace týkající se kvality ovzduší v podobě indexu PM2,5



Nový profesionální hledáček v aplikaci fotoaparátu usnadňuje fotografování díky novému stabilizačnímu kroužku, který pomáhá zmírnit účinky třesoucích se rukou.



Funtouch OS 13 zlepšil proces editace videa, který uživatelům umožňuje ztlumit zvuk videa během editace záznamu a přesně upravit hlasitost jednotlivých částí.



U ovládacích prvků přístupnosti došlo k vylepšení korekce barev, inverze a také k možnosti odstranění animací pro uživatele se specifickými potřebami, například se zrakovým postižením.