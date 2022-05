Vivo uvede novou čtečku otisků prstů. Dokáže naskenovat dva prsty najednou

Značka Vivo potvrdila, že do svých budoucích telefonů nasadí novou generaci ultrazvukové čtečky otisků prstů 3D Sonic Max od Qualcommu. Tu ve svých telefonech používá převážně Samsung, ovšem i u letošní řady Galaxy S22 vsází na starou generaci čtečky. Novější nabízí 11× větší čtecí plochu (konkrétně má rozměry 20 × 30mm), a pyšní se i rychlejším odemykáním. Vyhodnocení otisků trvá 0,2 sekundy, přičemž na tak velkou čtečku můžete přikládat hned dva prsty najednou.

Vivo si na přiložení prstu na displej připravilo i rychlé spouštění dvou vybraných aplikací (funkce 1 single tap). Mimo to bude ultrazvuková čtečka nové generace sloužit k ještě většímu zabezpečení telefonu. Marketingová manažerka společnosti Vivo potvrdila, že čtečka nové generace bude nasazená u budoucích smartphonů řad X Note a iQOO, což ostatně platí i o dřívějších modelech tohoto sub-brandu. Sluší se zmínit, že iQOO telefony v ČR oficiální cestou neseženete.



Čtečka otisků prstů by u Viva měla sloužit i pro rychlý přístup ke dvěma vybraným aplikacím

Už před dvěma lety jsme vám ukázali, jak dokáže větší ultrazvuková čtečka otisků prstů ulehčit život. Je tak s podivem, že se do jejího nasazení do telefonů nikdo nehrne. Čtečka má tloušťku 0,2 mm, takže by její integrace neměla být problémem ani pro ty nejtenčí smartphony světa.

Ostatně, upozornění na novou generaci čtečky by mohlo značit blížící se vstup skládacího Vivo X Fold na český trh. Nová verze ultrazvukové čtečky byla u skládačky marketingově velmi propíranou záležitostí, a mezi řádky tak můžeme číst, že se k nám, potažmo do Evropy, skládačka blíží mílovými kroky. Oficiálně však zatím žádné stanovisko nepadlo.

Produktové video skládačky Vivo X Fold: