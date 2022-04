Vivo v Číně ukázalo svou mobilní budoucnost. Vivo X Note a Vivo Pad mají nový design a špičkovou výbavu

Vivo v průběhu uplynulého týdne uvedlo, nejen svou první skládačku, ale také zajímavý topmodel klasické konstrukce s „phabletovým“ displejem a výkonný tablet. Všechny novinky se budou primárně nabízet na čínském trhu, ale vždy je tu jiskřička naděje, že by se některý z modelů mohl dostat do Evropy. A pokud se tak skutečně stane, bude některá z novinek stát „za hřích“?

Nejprve se podívejme na tabletofon Vivo X Note, který u smartphonů prolomil hranici sedmi palců. Displej typu E5 AMOLED při poměru stran 21:10 využívá rozlišení 3 080 × 1 440 pix. Od DisplayMate dostal nový „Note“ skóre A+, třeba už jen proto, že panel pokrývá 112 procent prostoru DCI-P3 a jeho maximální jas na automatiku činí až 1 500 nitů. Pod displej se dostala velká ultrazvuková čtečka otisků prstů od Qualcommu, která dokáže najednou skenovat až dva otisky prstů. A to má podle výrobce zvýšit bezpečnost zařízení až 50 000×!

Výkon zajišťuje Snapdragon 8 Gen 1 s 8 až 12GB operační paměť. Interní úložiště může mít kapacitu 256 nebo 512 GB. Čipset chladí obří vypařovací komora doplněná grafitovými podložkami. V obřím kruhu na zádech, která u všech barevných variant imitují kůži, najdeme čtyři fotoaparáty. Hlavní 50Mpx foťák (F1.57) je určen pro focení za horšího světla, pomáhá mu periskopický teleobjektiv s 5× zoomem, standardní zoomový objektiv s 2× přiblížením a 48Mpx širokáč.



Toto jsou klíčové vlastnosti smartphonu Vivo X Note

Baterie je vzhledem k obřímu displeji spíše zklamáním, čekali jsme větší kapacitu, než 5 000 mAh. Potěšitelné je alespoň rychlé 80W nabíjení přes kabel či 50W bezdrátové dobíjení. Telefon se bude nabízet v modré, černé a šedé barevné variantě. V Číně bude začínat, v přepočtu, na částce 21 tisíc Kč.

Druhou novinkou je tablet Vivo Pad. Tablet dostal do výbavy 11" displej s rozlišením 2 560 × 1 600 pix a se 120Hz obnovovací frekvencí. Díky přídavnému krytu s klávesnicí a volitelným stylusem (rozezná až 4 096 úrovní tlaku) se z tabletu může stát slušný pomocník na cestách. Přední selfie pomáhá 3D ToF kamerka, stereoreproduktory podporují efekt Dolby Atmos. Do těla tabletu s tloušťkou 6,55 mm a hmotností 498 gramů se dostala 8 040mAh baterie, která podporuje až 4W dobíjení přes USB-C.



Hlavní vlastnosti tabletu Vivo Pad

Tablet pohání Snapdragon 870 a 8GB operační paměť, kterou doplní 256 či 512GB úložiště. Uvnitř běží nejnovější verze systému Android s grafickou nadstavbou Origin OS HD. Základní varianta tabletu (8 + 128 GB) vychází, v přepočtu, na necelých 9 tisíc korun. I kdyby obě novinky dorazily do Evropy, jejich ceny by určitě byly o něco vyšší, i tak by ale obě novinky snesly srovnání s konkurencí. Tak snad se jich dočkáme...

