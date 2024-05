Vivo V40 SE má eSIM, pěkný design i výborný displej. Co vše dnes můžete chtít od telefonu za 7000 Kč?

Nabídka chytrých telefonů je dnes velmi pestrá a ty nejlevnější startují už kolem 1000 Kč, ty nejdražší stojí i desítky tisíc korun. U nás v redakci se na tyto kategorie zaměřujeme a pravidelně vydáváme výběry těch nejlepších telefonů v dané kategorii. Dlouhodobě ale lze zpozorovat jasný trend toho, že technologie, které nejdříve vídáme jen u nejdražších telefonů časem najdeme i u levných modelů. Pro ty, kteří mají hlouběji do kapsy nebo nechtějí utrácet peníze za dražší modely často bývají cílovkou levné telefony cca do 7 000 Kč.

Co je vůbec možné dnes za 7 000 Kč ve smartphonu získat? Ke článku nás inspiroval nedávno recenzovaný telefon Vivo V40 SE, který právě za tuto cenu nabízí hned několik funkcí a vlastností, které bychom ještě před pár lety považovali jen za výdobytek nejdražších modelů.

Prémiové zpracování i materiály

Testované Vivo V40 SE nás překvapilo kovovým rámečkem, který vypadá stylově a zároveň telefonu dodává pevnost. Zároveň i takto levný telefon nabídne alespoň základní odolnost s certifikací IP54. To sice zatím není na nějaké potápění, ale s prachem či stříkající vodou si takový telefon poradí bez problému. Vivo se rovněž přidává k trendu, kdy se do levných telefonů dostává koženka, často označovaná jako veganská kůže. Ta dřív byla výsadou dražších telefonů, protože vypadá stylově je příjemná do ruky a při delším používání na ní zůstává drobná patina.



I u levných modelů se dnes setkáme s kvalitním zpracováním i materiály.

Pokročilý displej

Odzvonilo dobám, kdy levné telefony nabídnou displej s nižším rozlišením a spoustou kompromisů. Právě například Vivo V40 SE je důkazem, že minimálně FullHD+ rozlišení je dnes i v nižší střední třídě samozřejmostí, a to často i u AMOLED panelu, jako v tomto případě. Běžná začíná být i vyšší obnovovací frekvence, a to až 120 Hz. Poslední dobou výrobci kladou důraz na vysoký jas. Ostatně zmíněný model Vivo nabízí maximální jas až 1800 nitů, což ještě donedávna nezvládaly ani některé vlajkové lodě.



Vivo V40 SE ukazuje, že i v nižší střední třídě lze získat kvalitní AMOLED panel s vysokým jasem i obnovovací frekvencí.

Moderní konektivitu

Zda poslední roky začíná jednoznačně nastupovat podpora 5G, která dovolí telefonu rychlejší možnosti připojení k síti, a hlavně nižší odezvu. Vivo V40 SE navíc dokazuje, že i u cenově dostupných modelů lze nabídnout podporu eSIM, která je pohodlná zejména při častém cestování do zahraničí. Odpadá totiž nutnost nákupu fyzických karet. Zkrátka jen nahrajete elektronickou SIM přes QR kód či aplikaci a fungujete.

Silnou baterii a solidní výkon

Zejména zmíněná baterie se poslední roky stala specialitou této cenové třídy. Je to totiž jeden z mála parametrů, kde levné telefony dohání, nebo častokrát i předhání drahé telefony. Ostatně Vivo V40 SE to dokazuje baterií s kapacitou 5 000 mAh. Ta se v této třídě stává již pomyslným standardem. Pozvolna zde výrobci přistupují i k rychlému dobíjení, u referenčního Vivo V40 SE to je například 44 Wattů.

Už dávno rovněž neplatí, že levné telefony musí být pomalé. Mobilní procesory prošly za poslední roky velkým vývojem, takže si levné čipy bez problému postačí na plynulý chod při běžném i náročnějším používání. To platí i o pamětech. Levnější telefony nepoužívají nejrychlejší RAM a úložiště, ale sází na levnější varianty s dostatečnou rychlostí a primárně velkou kapacitou. To je i příkladem Vivo V40 SE, které nabízí 8 GB RAM (LPDDR4X) a štědré 256GB úložiště (UFS 2.2).

Fotoaparát s vysokým rozlišením

Chytré telefony dnes většinou využívají několik fotoaparátů, které si výrobce libovolně namíchá podle potřeby. Někteří volí několik kvalitou srovnatelných fotoaparátů s nižším rozlišením, někteří podobně jako Vivo vsadí na skvělý primární snímač s vysokým rozlišením.



I levné smartphony mají dnes více fotoaparátů, většinou ale jeden dominuje nejvyšším rozlišením i kvalitou.

V tomto případě 50 Mpx, ale můžeme se dnes již setkat i s vyššími hodnotami. Primární snímač je pro cílovku levných telefonů stejně ten hlavní a zbylé snímače které mohou mít rozlišení i kvalitu výrazně nižší a slouží jen jako případný doplněk pro specifické situace.