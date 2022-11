Vivo X Fold+ láká na ještě lepší výbavu, zrychlilo se nabíjení. U nás ho ale stále nekoupíte

Není to tak dávno, co jsme si ukazovali první skládací telefon X Fold od značky Vivo. Nyní výrobce poměrně rychle přispěchal s nástupcem zvaný Vivo X Fold+, který vylepšuje některé parametry a navíc přichází s novou barevnou variantou s červenými koženkovými zády. Tu jsme ale bohužel do rukou nedostali, museli jsme se spokojit s tradiční černou.

Designově ani rozměry se telefon nezměnil. Opět zde máme kovové tělo z leteckého hliníku, záda z umělé kůže a konstrukci s pevným kloubem, který se skládá ze 174 dílů a dovolí otevření i do některé z mezipoloh. I tentokrát musím pochválit, že ohyb telefonu není po otevření tak patrný, jako u některých jiných výrobců.



Designově se telefon proti předchůdci nezměnil. Zachovává si tak pevnou konstrukci i záda z umělé kůže.

Vnitřní displej je zde opět 8“ LTPO AMOLED s 2K+ rozlišením a se 120Hz obnovovací frekvencí, přičemž stejný kmitočet slibuje i menší vnější AMOLED displej o úhlopříčce 6,53“. Oba displeje mají integrovanou čtečku otisků prstů. Vivo zde k ochraně využívá i ultratenké krycí sklo od firmy Schott.

Zvýšil výkon a posílil baterii

Co se zde hlavně vylepšovalo, byl výkon. Telefon totiž dostal osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 s primárním jádrem přetaktovaným až na 3,2GHz, což slibuje až o 10 % vyšší výkon proti předchůdci. Hodit se zde bude i 12 GB RAM a až 512GB úložiště.

Výrobce také posílil baterii, jejíž kapacita se zvedla na 4 730 mAh a učinil i nějaké další optimalizace, díky kterým slibuje prodloužení výdrže až o 20 %. Telefon dohnal také resty stran nabíjení, kde i zde už konečně můžeme najít podporu rychlého drátového dobíjení o výkonu 80 Wattů jako u vlajkových modelů výrobce. Telefon tak do plného stavu dobijete za 35 minut. Telefon podporuje i 50W bezdrátové dobíjení.



Telefon není určen pro český trh, takže obsahuje asijskou nadstavbu OriginOS.

Fotoaparáty jsou zde opět čtyři, přičemž pod optiku i fotografické režimy se zde tradičně podepsala Zeiss. Ten hlavní fotoaparát slibuje rozlišení 50 MPx, a nechybí ani 12Mpx ultraširokáč. Dále zde najdeme rovnou dva teleobjektivy, klasický 8Mpx teleobjektiv pro 2x optický zoom a periskopický objektiv pro 5× optické přiblížení. Nezapomnělo se ani na optickou stabilizaci.

Stejně jako předchůdce se u nás ani nové Vivo X Fold+ neprodává, což je škoda, jelikož drobné novinky z telefonu dělají ještě větší lákadlo. V zahraničí se zařízení prodává v přepočtu cca za 36 tisíc korun.