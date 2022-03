Vivo za dva týdny představí svoji první skládačku. Podobu už známe, takhle bude vypadat

Vivo je jednou z posledních velkých smartphonových značek, která ještě v nabídce nemá skládací telefon. To se ovšem brzy změní. Už za dva týdny, konkrétně 11. dubna 2022, představí Číňané svůj model Vivo X Fold. Půjde o konvenční řešení skládačky smartphone–minitablet s vnitřním ohebným a vnějším klasickým displejem, které používá Samsung u svých Foldů.

Vivo se sice na jednu stranu snaží působit tajemně a ke globální premiéře vydalo půlminutový teaser, který z telefonu ukazuje jen minimum a vůbec jej neodhaluje z vnější strany, na druhou stranu na svých čínských stránkách už celou designovou podobu Vivo X Fold ukázalo na oficiálních obrázcích a produktovém videu. Poslední tajenkou tak nejspíš do poslední chvíle zůstanou specifikace.

Čtečka otisků v ohebném displeji

Telefon přinese na vnější straně výrazný kruhový modul čtyřnásobného fotoaparátu, zasazený do černého obdélníku. Na optiku i naladění dohlédne dnes už stálý fotopartner Viva, společnost Zeiss. Záda budou, mimimálně v zobrazené modré variantě, pokryta koženkovou vrstvou s texturou, která bude účinně maskovat otisky prstů. Podobné řešení zvolil u jedné z variant i Honor V Magic.

Výrobce potvrdil, že vnitřní ohebný panel bude typu AMOLED E5 s 2K+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. To u flexibilních panelů zatím nebývalo pravidlem. Prvenstvím pro pro Vivo pak rozhodně bude vestavěná čtečka otisků do flexibilního displeje – tuto funkci ještě žádný z výrobců nenabídl, čtečky u skládaček dávají obvykle do bočního odemykacího tlačítka. Také vnější panel bude mít zabudovanou čtečku. Zařízení bude pohánět výkonný čipset Snapdragon 8 Gen 1.

Další parametry jsou už z kategorie spekulací, ale zřejmě mají reálný základ. Vnější displej s úhlopříčkou 6,5 palce má být Full HD+ AMOLED se 120Hz frekvencí. Sestavení fotoaparátu 50 + 48 + 12 + 8 Mpx (primární, širokoúhlý, 2× optický zoom, periskopický zoom) má zajistit univerzální použití ve všech fotografických podmínkách. Baterie s kapacitou 4 600 mAh má využít rychlého dobíjení (80 W nebo až 120 W kabelově, 50 W bezdrátově). V Číně mají být uvedeny tři barvy a dvě paměťové varianty (12 + 256 GB, 12 + 512 GB). Evropské verze se mohou lišit.

Vivo X Fold na video teaseru určeném pro čínský trh:

Zdroj: Vivo, Via: Gizmochina.com