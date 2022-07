Vivo X Fold. Tato skládačka nezná slovo kompromis. Některé vychytávky jí ostatní mohou závidět

Skládácí smartphony jsou s námi už několik let a za tu dobu jsme mohli vidět už několik značek, konstrukcí, i přístupů. Nyní tu máme první skládací smartphone od značky Vivo – Vivo X Fold, který nevymýšlí nic zcela nového, ale odladil, to co je osvědčené a funguje.

Vivo X Fold nabízí konstrukci, kterou už jsme viděli už u Samsungu, Oppo a dalších. Tedy telefon, ze kterého po otevření můžete udělat tablet. Narozdíl od zmíněné konkurence je však o něco větší. Zpracování je ale prémiové, což poznáte už podle zad z umělé kůže, která je velice příjemná do ruky. Vivo zde konstrukčně myslelo i na drobné detaily jako je fyzický přepínač pro změnu tichého/hlasitého režimu.



Konstrukčně telefon připomíná jiné skládačky, ale odlišuje se příjemnými zády z umělé kůže a výrazným fotoaparátem Zeiss.

To hlavní na skládací konstrukci je ale samotný kloub vyrobený ze zirkonia, které slibuje výdrž až 300 tisíc ohnutí, což údajně vystačí až na 10 let běžného používání, což je pravděpodobně mnohem víc, než budete potřebovat.



Kloub je pevný a lze je zastavit i v několika mezipolohách.

Pochválit musíme i to, jak kloub výrobce zpracoval a v zavřeném stavu mezi jednotlivými panely displeje nezůstává ani malá mezera. Jeho výhodou je i pevnost, jelikož udrží telefon pevně otevřený i v úhlu 90° a dalších mezipolohách, což se bude hodit v mnoha situacích. Samotný kloub není tolik vidět na displeji ani v otevřeném stavu, ucítíte ho tedy spíše až na dotyk.

Dva displeje i dvě čtečky otisků prstů

Zajímavostí je, že má telefon rovnou dvě čtečky otisků prstů, přičemž u obou jde o ultrazvukokový senzor, takže je rychlý a navíc je doplněný o rychlé volby. Telefon pak můžete díky jednomu skenu prstu odemykat v otevřeném i zavřeném stavu.



Z kompaktního telefonu jste po otevření schopni udělat 8" tablet.

Telefon má dva displeje, ten vnější s úhlopříčkou 6,53“ při Full HD+ rozlišení a vnitřní 8,03“ s poměrem stran 4:3,5. Hlavní výhodou ovšem je, že v obou případech slibuje obnovovací frekvenci až 120 Hz. U toho vnitřního ale dokáže frekvenci podtaktovat až na 1 Hz.

Výkon je zde nekompromisní díky procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 doplněný o 12 GB RAM a 256 až 512 GB operační paměti. Výdrž zde zajišťuje baterie s kapacitou 4 600 mAh, která je zde rozdělená na dva články. Navzdory konstrukci však podporuje rychlé 66W drátové dobíjení a dokonce i 50W bezdrátové dobíjení. Výkonem 10 Wattů zvládá bezdrátově dobíjet i jiná zařízení.

​

Jelikož se Vivo X Fold prodává jen v Číně, běží zde i trochu exotičtější nadstavba OriginOS.

Co se systému týče, Vivo si zde vyhrálo s prostředím OriginOS, které je přizpůsobené pro větší displej. Podporuje tak otevření více oken zároveň a například u fotoaparátu vám dovolí telefon rozevřít, položit na stůl a nahradit tak stativ. Náhled fotoaparátu se vám přitom zobrazí na spodní polovině displeje



S Vivo X Fold lze fotit v otevřeném i zavřeném stavu. K focení selfie dokonce můžete použít jak čelní kamerku ve vnějším i vnitřním displeji, ale také hlavní fotoaparát.

Přestože u skládaček výrobci fotoaparát často upozaďují, Vivo X Fold je trochu výjimkou. I zde se totiž na jeho vývoji podílel Zeiss. Máme zde tak podobnou sestavu jako u vlajkových telefonů značky. Tedy 50Mpx snímač, 48Mpx ultraširokáč a dvojice telefobjektivů s rozlišeními 5 a 12 Mpx s až 5× zoomem. Přestože zde proti vlajkovému modelu chybí gimbal, všechny objektivy se mohou chlubit optickou stabilizací. Telefon má dokonce dvě selfie kamery, ale používat vás nenutí ani jednu. V otevřeném stavu totiž můžete fotit selfie i hlavním fotoaparátem.



Ukázkové fotografie z Vivo X Fold

Navzdory tomu, že jde o první skládací smartphone od Vivo, firma se s ním popasovala na výbornou a je až trochu škoda, že se zatím nedostane k nám. Jistě by zde totiž rozbouřil místní klidné, kde dominuje jen pár značek. Vivo X Fold je totiž určený výhradně pro čínský trh, kde se prodává za cenu od 9 000 juanů, tedy cca 40 tisíc Kč.