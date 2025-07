Vivo X200 Ultra je hlavně o focení. Daří se mu za všech světelných podmínek, nepovedených fotek je minimum

Topmodely značky Vivo se tradičně zaměřují především na mobilní focení. A to do té míry, že tomu do značné míry obětují úplně vše ostatní. Na jednu stranu je to možná škoda, na druhou stranu se nám tak mohou dostat do rukou opravdu zajímavé fotomobily, a to přesto, že se v Česku zatím (nebo vůbec) oficiální cestou nenabízejí. Mluvíme konkrétně o špičkovém fotomobilu Vivo X200 Ultra, který jsme měli možnost otestovat v čínské variantě, u níž jsme se zaměřili zejména na focení. Zkrátka však nezůstane ani základní obhlídka telefonu, který v mnohých ohledech doslova vyčnívá z davu.



Z čelního pohledu se jedná o klasický smartphone s velkým displejem. Pohled na záda ale prozradí, že tím hlavním je mobilní fotoaparát

V Česku se dá aktuálně pořídit maximálně Vivo X200 Pro, přičemž Ultra, která byla uvedena na trh v Číně koncem dubna, přináší vylepšení prakticky ve všech oblastech. Za nás je rozhodně škoda, že se s Ultrou počítá jen v Číně, na druhou stranu jsou Vivo společně s Oppem zřejmě posledními čínskými značkami, které si to nejlepší nechávají jen pro místní trh. Xiaomi, Honor a další už si zvykli do Evropy dovážet i to nejlepší, byť s určitým časovým odstupem, se kterým se prostě musí počítat. U testovaného Vivo X200 Ultra jsme prakticky mohli ochutnat zakázané ovoce a vyzkoušet si aktuální čínský topmodel. Už teď je ale jasné, že budeme muset překousnout jazykovou bariéru a určitá specifika.

Fotomodul stejně široký jako tělo

Když jsem telefon poprvé vybalil z krabice, působil na mě obrovským dojmem. Co si budeme povídat, je to především díky gigantickému fotomodulu na zádech, který u mobilu působí možná až nepatřičně. Na rozměry 163 × 77 × 8,7 mm a hmotnost 216 gramů se na papíře kouká relativně dobře – telefon je jen o 0,5 mm tlustší než Galaxy S25 Ultra od Samsungu. Když však dáte telefony vedle sebe, telefon jihokorejské značky vypadá jako drobeček.



Fotomodul na zádech telefonu je obří. Má prakticky stejnou tloušťku jako rám telefonu

Vivo (a ostatní výrobci) tak trochu při uvádění rozměrů klamou. Zatímco tloušťka by měla být uváděna v nejširším místě, výrobci ji uvádějí v nejužším místě těla až na fotomodul. Pokud jste si říkali, že u vašeho fotomobilu foťáky dost vyčnívají, to jste ještě neviděli Ultru od Viva. Podle zběžného měření vyčnívá fotomodul z těla dalších sedm až osm milimetrů, a na to prostě nejsme zvyklí – ani v ruce, ani v kapse u kalhot. U testovaného telefonu však fotomodul není jen pro efekt (jako u některých telefonů, se kterými jsme měli tu čest), ale skutečně skrývá zajímavou fotovýbavu. Důležitý je však i kontext dalších klíčových specifikací.



Při běžném používání si zvyknete na to, že za objektiv čas od času zapřete prst při běžném držení telefonu

Telefon má na přední straně 6,82" AMOLED displej s rozlišením 3 168 × 1 440 pixelů, podporou miliardy barevných odstínů a 120Hz obnovovací frekvencí se špičkovým jasem (ten si můžete nastavit i podle jednoduchého testu na míru svým preferencím). Displej je zakřivený směrem do všech čtyř stran k hliníkovému šasi, obsahuje rychle fungující ultrazvukovou čtečku otisků prstů a hned od vybalení z krabice na něm najdete nalepenou ochrannou fólii. Další ochranu telefonu zajišťuje podpora odolnostních norem IP69/IP68 – metr a půl pod vodou může telefon zůstat až třicet minut.



Displej telefonu je špičkový, je zakřivený na všechny strany a pravákům se bude líbit zpětná šipka vpravo

Displej kryje sklo Armor Glass, sklo najdete i na zadním krytu, který rozhodně nevypadá obyčejně. Z praktického hlediska však budete opět řešit fotomodul. Ten je tak velký, že při položení telefonu na rovný povrch je výrazně nakloněný. Jednou se mi stalo, že díky tomu telefon sklouzl z gauče dolů. Na druhou stranu je však dobře vyvážený – když sklouzne na hranu stolu těsně za fotomodul, nespadne na zem. K převážení potřebuje ještě kousek.

​

Pohled na pravý bok a spodní hranu

U vyvážení dělá hodně baterie. Jedná se o akumulátor typu Si/C, který má kapacitu 6 000 mAh a dobijete jej 90 watty přes USB-C kabel nebo 40 watty bezdrátově s originální nabíječkou od Viva. My jsme v krabici společně s telefonem získali adaptér s čínskou koncovkou, takže jsme telefon museli nabíjet přes cestovní adaptér.



Nasazením přibaleného silikonového krytu hodně utrpí design a „prémiovost“, zase však telefon lépe ochráníte před pády a ťukanci

V základní krabici najdete ještě kabel (USB-C na USB-A) a také základní silikonový kryt v bílé barvě, který však design telefonu hodně sráží. To je ale bohužel společným znakem snad všech čínských značek, které i k velmi drahým telefonům přibalují ochranný kryt doslova za pár korun.



Stylizace zadního krytu u bílé barevné varianty (každá barva má svojí) a tlačítko „Camera Control“

Na pravém boku telefonu najdeme regulátory hlasitosti se zamykací klávesou, které jsou „tak akorát“, a také samostatnou spoušť fotoaparátu á-la Camera Control. Ta je senzorická, takže na ni při focení musíte prstem trochu zatlačit, tím však často při focení pohnete telefonem. V noci se tak tato spoušť používat nevyplatí, a když už, tak je stisknutí (kombinace namáčknutí a podržení není k dispozici) efektivnější v pouzdru, které má pro toto tlačítko samostatný výřez. Přejížděním přes tlačítko však můžete přepínat nastavení fotoaparátu (expozice, ohniskové vzdálenosti nebo zoom) podobně jako u iPhonů.



Samsung Galaxy S25 Ultra vypadá vedle Vivo X200 Ultra jako drobeček

Na horní hraně telefonu ještě najdeme mřížku sluchátkového reproduktoru, která pomáhá při stereo produkci hudby. Primární reproduktor je umístěný ve spodní hraně vedle konektoru USB-C a oboustranného šuplíku pro dvě nanoSIM. Ve výbavě je ještě eSIM, ta ale funguje jen v Číně.

V další části článku se podíváme na výkon, prostředí a také na fotoaparát.