Vivo X200 Ultra ve společnosti elitních fotomobilů. Vyniká hlavně u portrétů a zoomovaných snímků

Známý fototest Dxomark si vzal na mušku tentokrát vlajkový smartphone společnosti Vivo a vyhlásil jej za jeden ze tří nejlepších fotomobilů současnosti. Potvrdil i naše dojmy z foťáku, které jsme získali, když jsme si Vivo X200 Ultra mohli vyzkoušet. Tento model se v Evropě neprodává a Dxomark potvrdil, že minimálně z pohledu fotoaparátu je to určitě škoda.
Na první místo aktuálního žebříčku fotomobilů sice skóre 167 bodů nestačilo, ale Vivo X200 Ultra „uvízlo“ v elitní trojce společně s modely Huawei Pura80 Ultra a Oppo Find X8 Ultra (175, resp. 169 bodů). Také u nich platí, že si je mohou zakoupit pouze zákazníci v domovské Číně.
Sestavení fotoaparátu Vivo X200 Ultra:
- Primární: 50MP 1/1,28″ snímač, 1,22µm pixely, objektiv s clonou f/1,7 ekvivalentní 35mm fotoaparátu, dualpixel PDAF , OIS
- Ultraširokoúhlý: 50MP 1/1,28″ snímač, 1,22µm pixely, objektiv s clonou f/2,0 ekvivalentní 14mm, dualpixel PDAF, OIS
- Teleobjektiv: 200MP 1/1,4″ snímač, 0,56µm pixely, objektiv s clonou f/2,3 ekvivalentní 85 mm, PDAF, OIS
Netradiční řešení s překvapivým efektem
Už z výše uvedených specifikací plyne asi největší přednost fotoaparátu. Zatímco většina konkurenčních zařízení používá na primárním foťáku objektiv s ohniskovou vzdáleností kolem 25 milimetrů, Vivo se rozhodlo pro 35mm ekvivalent. Toto řešení se ukázalo jako velmi šťastné především pro portrétní fotografii, protože užší zorný úhel vytváří přirozeně menší hloubku ostrosti a lépe odděluje objekt od pozadí.
Podle Dxomarku v optimálních světelných podmínkách telefon vyniká především vynikající expozicí a kontrolou kontrastu při portrétních snímcích. Barvy jsou živé a výrazné, detail je na vysoké úrovni a automatické zaostřování funguje velmi přesně. Ultraširokoúhlý objektiv překvapil kvalitou, která podle testů předčí všechny dosud testované konkurenční moduly v této kategorii.
Teleobjektiv s rozlišením 200 megapixelů poskytuje mimořádnou ostrost s minimálním šumem až do desetinásobného přiblížení. Díky přesnému rozpoznávání objektů funguje výborně i pro portrétní snímky na větší vzdálenost.
Video má ještě rezervy
Netradičně dlouhé ohnisko primárního foťáku má ale i svou odvrácenou stránku. Menší hloubka ostrosti může například u skupinových snímků způsobit, že některé osoby zůstanou mimo ohnisko a tudíž méně zaostřené. Občas se také objevují mírné nepřesnosti vyvážení bílé ve složitějších světelných podmínkách a v některých případech testeři zaznamenali drobné halo efekty kolem ostrých hran.
Oblast, kde Vivo X200 Ultra nezazářilo tak výrazně, je natáčení videa. Ačkoli telefon nabízí pokročilé funkce jako 4K nahrávání při 120 snímcích za sekundu a 10bitové HDR u všech tří kamer, v celkové kvalitě mírně zaostává za iPhonem 16 Pro Max nebo Oppo Find X8 Ultra.
Dynamický rozsah v kontrastních scénách není vždy dokonale vyvážený, především při extrémních světelných přechodech. Apple stále vede v oblasti výpočetního zpracování videa a konzistentnosti tónů. Vivo navíc občas trpí měkkostí obrazu a výskytem šumu ve video záznamech.
Přesto je kvalita videa napříč všemi moduly nadprůměrná s dobrými přechody mezi kamerami a konzistentním zobrazením na všech úrovních přiblížení. Optická stabilizace na všech třech foťácích zajišťuje hladké záběry, i když při natáčení z ruky se občas projeví zbytkový pohyb.