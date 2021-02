Vivo Y70: lákavá pozvánka do střední třídy od nováčka na českém trhu

Čínská značka Vivo se na český trh uvedla trojicí nižších modelů řady Y (více zde). Z nich nejlépe vybaveným je Vivo Y70, které se prodává za 5 990 Kč v jediné paměťové konfiguraci 8 + 128 GB. Zde je výrobce potřeba rovnou pochválit – žádný z jeho modelů nepřichází ve více paměťových verzích a nabídka pro zákazníka je tak přehlednější.

Vivo Y70 je typickým zástupcem poctivé střední třídy, která by měla vyhovovat mainstreamu uživatelů. Běží na Snapdragonu 665, což je sice už dva roky starý 11nm čipset, ale svoji úlohu v této třídě nadále plní bez problémů. Telefon je svižný a nijak se nezadýchává, čemuž napomáhá i poměrně svižná nadstavba Funtouch OS.

Přesně jak Vivo slíbilo, tak se i stalo – hned po zapnutí nabídl přístroj aktualizaci na verzi Funtouch OS 11 postavenou na Androidu 11. Menší výhradu mám k nevyžádané předinstalaci některých aplikací třetí strany, například TikTok nemám v úmyslu používat, ale vzhledem k tomu, že zákazníci mohou být i mladší uživatelé, tak to zase tak velký prohřešek není. Předinstalovaný TikTok, stejně jako Facebook a Instagram nejsou pevnou součástí ROM a dají se odinstalovat.

Důležité je podtrhnout, že Vivo se plně spoléhá na služby Googlu a jeho market Google Play, některé aplikace ale dodává vlastní – např. iManager pro správu a optimalizaci celého zařízení, aplikaci Alba pro správu obrázků a videí, nebo Files jakožto správce souborů. Aplikace Vivo.com má být jakýmsi hubem pro zákaznickou podporu, ale zatím veškeré kontakty vedou do Německa (kde má Vivo centrálu pro všechny evropské trhy).

Rychlá čtečka a 33W dobíjení

Líbí se mi, že telefon není přerostlý ani přehnaně těžký. Dobře padne do ruky a nevyklouzává. Záda jsou skleněná a obsahují už trochu okoukaný gradientový barevný přechod, ale pouze decentní z jednoho odstínu do druhého (v našem případě z tmavě šedé do stříbrné), žádné žíhání ani dramatické letokruhy, takže neurazí. Samozřejmě takto řešená hladká záda jsou magnetem na otisky prstů.

Displej je rovný 6,4palcový AMOLED s výřezem na selfie a vestavěnou optickou čtečkou otisků, která je dostatečně rychlá. Výrobce zachoval 3,5mm jack (v balení jsou dokonce sluchátka s 3,5mm konektorem). Baterie s dostatečnou kapacitou 4 100 mAh se nabíjí přes USB-C a podporuje i rychlé 33W dobíjení. Potřebný adaptér je součástí balení, stejně jako průhledný zadní kryt z termoplastu.

Zadní trojnásobný fotoaparát obsahuje primární 48Mpx senzor, který podle prvního zkoušení produkuje poměrně slušné snímky s účinným HDR. Další dva objektivy slouží pro makro a bokeh. Aplikace fotoaparátu vypadá jednoduše a přehledně. Finální verdikt nad fotoaparátem stejně jako nad celým přístrojem si ale necháme do připravované recenze. První dojmy z Vivo Y70 nicméně dávají naději na povedený model ve střední třídě, který by si mohl najít své místo na trhu.