Vivo Y76 je elegantní střední třída pro focení za tmy. Selfie kamera obsahuje extrémní noční režim

Vivo přineslo na český trh novinku Y76. Jedná se o novinku střední třídy, která bude atakovat cenou i výbavou, a to jak výkonnostní, tak fotografickou. Telefon láká na efektní zpracování s tenkým tělem o tloušťce jen 7,79 mm, díky kterým skvěle padne do ruky. Třpytivá záda pak nabídnou efektní gradientní přechod, který se bude líbit hlavně na sluníčku. Pro konzervativce ale bude připravena i tradiční černá.

Vivo Y76 bude dostupný v efektní modré s gradientem nebo konzervativní černé

Telefon nabídne 6,58“ Full HD+ displej s FullHD+ rozlišením, ovšem na poměry střední třídy docela tlustými rámečky. Vše ale dohání vysokým výkonem a díky procesoru MediaTek Dimensity 700 doplněného o 8 GB RAM a 128 až 256 GB úložiště pro uložení dat. Telefon s výbavou cílí i na hráče, pro které je připraven herní režim, který z telefonu vytáhne maximum. Při hraní nabídne i režim obraz v obrazu pro možné odpovídání na zprávy bez opouštění hry. V režimu Nerušit naopak dokáže notifikace při hraní úplně vypnout.

V předprodeji dárek

Důležitá je zde podpora 5G, a to jak v rámci NSA (Non-Stand Alone), tak i SA (Stand Alone) řešení. Z konektivity překvapí také zachovaný 3,5mm jack. O výdrž se zde stará baterie s kapacitou 4 100 mAh, přičemž je podporováno rychlé dobíjení o výkonu 44 Wattů. Telefon nepostrádá ani čtečku otisků prstů, kterou výrobce dokázal vměstnat do velmi tenkého bočního tlačítka.

Tím hlavním zde ale má být fotoaparát, který je trojitý. Prim zde hraje 50Mpx snímač se clonou f/1.8, jejž má v kvalitě fotografií podpořit i umělá inteligence. Po ruce mu pak bude 2MPx bokeh fotoaparát pro portrétní snímky a 2Mpx makro kamerka. Pro všechny selfie maniaky je pak připravena 16MPx čelní kamerka s režimem Extreme Night Selfie, která má zlepšit kvalitu snímků za horšího světla potlačením šumu.

Telefon přichází do předprodeje ve středu 9. února za cenu 7 499 Kč. Běžný prodej bude spuštěn až od 24. února. Pro nedočkavce, kteří si telefon předobjednají do 23. února, má Vivo připravený dárek v podobě bezdrátových sluchátek Vivo TWS2e v hodnotě 1 499 Kč.

Produktové video Vivo Y76 5G: