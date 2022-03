Vize Googlu. Tablety do několika let v prodejích překonají klasické notebooky

Google v průběhu včerejší akce The Android Show vůbec poprvé představil svou velkou vizi, která se týká tabletů. Android 12L na míru navržený zařízením s velkými a skládacími displeji byl jen začátek. Google má velkou vizi do budoucna, jejíž součástí budou právě tablety. Ty by měly v ideálním případě v prodejích překonat i notebooky a stát se tak stěžejními elektronickými zařízeními po boku smartphonů.

Rich Miner, ředitel tabletové divize, se v průběhu včerejšího streamu vrátil k začátkům tabletů. Ty se datují do roku 2011, kdy byly displeje telefonů, z dnešního úhlu pohledu, velmi malé. Ve své době však tablety profitovaly z větších displejů, které byly určeny pro konzumaci multimédií. Tak to vydrželo po několik následujících let, ovšem se zvětšujícími úhlopříčkami displejů telefonů tento segment spíše stagnoval.

Tablety mají brzy překonat notebooky

Google však ještě před vypuknutím pandemie koronaviru evidoval zvýšený zájem o tablety, který byl v posledních dvou letech ještěvyšší, než kdy dříve. Tablety se tak podle Riche Minera přetransformovaly na nástroje pro lepší produktivitu a kreativitu. Tablety jsou dnes už v mnohém schopny konkurovat notebookům a jsou také levnější, což by mohlo pomoci v jejich další expanzi. Miner očekává, že v blízké budoucnosti nastane situace, že se na trhu ročně prodá více tabletů, než notebooků, a od té doby se budou nůžky mezi oběma typy zařízení jen a jen rozšiřovat.

Google tedy apeluje na vývojáře, aby se na dobu, kdy budou tablety důležitější než notebooky, připravili dopředu. Za úvahu podle Minera dokonce stojí i vyvíjení aplikací primárně pro tablety (tzv. Tablet First), zatímco současná praxe vývoje aplikací zahrnuje hlavně smartphony s tím, že na velkých displejích běží aplikace jen v režimu jakési univerzální kompatibility. Tablety však mají daleko větší displeje, a tyto plochy lze aplikacemi daleko lépe využít, než jen prostým roztažením na větší displejovou plochu.

Android 12L byl oznámen v průběhu loňského AndroidDevSummitu:

Mají tablety skutečně šanci v prodejích předehnat notebooky nebo je to jen utopická představa Googlu, který by rád viděl v oběhu více tabletů s Androidem, a ne jen iPady? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj YouTube