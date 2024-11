Vláda řeší vyšponovanou cenu másla, proč ale nikdo neřeší předražené mobilní tarify? (komentář)

Vláda v těchto dnech řeší palčivé předvánoční téma – proč kostka másla stojí 70 Kč namísto běžných padesáti. Vedou se diskuze o tom, zda si tu dvacetikorunu přirazili zemědělci (ti prý ne), mlékárny, nebo supermarkety. Premiér označil trh másla za „jakýsi oligopol“, antimonopolní úřad zahájil segmentové šetření, jehož výsledky ale budou známy až někdy na jaře.

Existuje tu nápadná paralela s trhem mobilních tarifů. Ten je také jednoznačně oligopolní, navíc jeho struktura je mnohem průhlednější než u zmiňovaného másla. Není tu žádný řetězec zemědělec–zpracovatel–prodejce s utajenými obchodními vztahy, do nichž zvenčí nevidíme. Jsou tu tři velcí operátoři, kteří hospodaří na pronajatém veřejném statku (licencovaných frekvenčních pásmech státu), na něm poskytují své služby a zcela ve své režii určují cenotvorbu. Přesto mobilní tarify jsou předražené podobně jako máslo.

Neomezená data všem, i když je nevyužijete

Rozdíl je ten, že u másla tak nějak tušíme, kolik by mělo „správně“ stát. Když celý rok stojí padesát, zdražení měsíc před Vánocemi skoro o polovinu bez působení zásadnějších vnějších vlivů je přinejmenším podezřelé. U mobilních tarifů je to jinak. Mobilní tarify jsou v Česku předražené od nepaměti. V minulosti ultrapředražené, dnes jen předražené. Pořád tak podvědomě fixujeme historicky neúnosné ceny a podléháme klamu, že „teď už to vlastně není tak hrozné“.

Je to ale pořád dost špatné. Stačí se podívat do blízkých evropských zemí, a to nemusíme jezdit ani do „nejprofláknutějšího“ Polska. Ceny mobilních tarifů jsou v cizině obvykle o čtvrtinu až polovinu levnější a nabízejí smysluplnější porce volných jednotek (tzv. spotřebitelské koše). Klíčový pro cenu tarifu je disponibilní objem dat. Ostatní jednotky (minuty hovoru, SMS) jsou ze současného pohledu spíše doplňková komodita.

Z analýzy trhu Českého telekomunikačního úřadu vyplynulo, že běžný tuzemský zákazník vystačí s 10 GB mobilních dat na měsíc. I přesto naši operátoři lidem tlačí neomezené datové tarify, protože si za ně mohou říct víc peněz. Ne že by tarif s 10 (nebo 12) GB nešlo koupit, ale stojí jen o málo méně než tarif neomezený. Jeho cena tedy neodpovídá hodnotě obsažených jednotek. Pod 500 Kč měsíčně se přitom s paušálem za obdobně univerzální tarif až na výjimky nedostanete. Operátoři tak ve shodě vytvářejí v nabídkách umělou cenovou díru (ve spektru 0 až 500 Kč), o které vědí, že na trhu není nikdo jiný, kdo by ji zaplnil.