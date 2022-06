Vodafone má akční tarif se 3 GB dat za 288 Kč měsíčně. Nabízí ho po omezenou dobu a pouze online

Plošné zlevňování ceníkových mobilních tarifů se neděje, operátoři ale nabídku čas od času zpestří nějakým akčním tarifem, který proti těm běžně nabízeným vychází cenově o poznání výhodněji. To je i případ nového tarifu ze zcela explicitním názvem „3 GB dat + 130 minut volání za zvýhodněnou cenu 288 Kč“ od Vodafonu.

Operátor jej nabízí výhradně na webu, a to pouze do 31. července 2022. Poté zřejmě bude uveden tarif s obměněnými parametry, podobně jako v případě předchozího květnového akčního tarifu, který už nyní nelze sjednat a který ke stejnému objemu 3 GB dat a 130 volným minutám přidal ještě neomezené SMS do všech sítí, ale byl zhruba o 50 Kč dražší.

Tarif primárně pro nové zákazníky

Téměř všechny podstatné parametry tarifu jsou řečeny v jeho názvu. Zbývá pouze dodat, že za každou odeslanou SMS se platí 1,51 Kč, minuta hovoru po spotřebování volných jednotek přijde na 3,49 Kč a že na tarif můžete přejít od jiného operátora jako nový zákazník, případně jako stávající zákazník Vodafonu s předplacenou kartou. Tarif je bez závazku na dobu neurčitou.

V běžném ceníku má Vodafone za podobnou cenu (v tomto případě 299 Kč) tarif se 130 volnými minutami, 1 GB a zpoplatněnými SMS (á 1,51 Kč). V akční nabídce tedy zákazník měsíčně o desetikorunu levněji získá navíc 2 GB dat. Není to žádná extra bomba, ale lepší než nic. A to není zdaleka specialita Vodafonu – ani u ostatních operátorů se za tři stovky měsíčně nedá běžně dostat k rozumným tarifním nabídkám, je třeba čekat na ty akční.

Akční tarif se v nabídkách operátorů objevuje několikrát do roka, zpravidla pokaždé s jinými parametry a cenou. Jeho úkolem je přilákat zejména zákazníky konkurentů, proto se mu v interní hantýrce říká akviziční tarif. Aktivuje se obvykle výhradně pouze online prostřednictvím internetu a je určen pouze pro nové zákazníky nebo zákazníky přecházející od jiných operátorů. Na českém trhu akviziční tarif uvádí nejčastěji operátoři T-Mobile a Vodafone.