Vodafone bude zelenější. Usnadní přístup k eSIM, klasické SIMky vyrobí z recyklovaného plastu

Vodafone ušetří papír i plast při zřizování přístupu zákazníků do své sítě. Každý zákazník se do mobilní sítě hlásí prostřednictvím mobilního telefonního čísla reprezentovaného SIM kartou. Ta dnes může být v elektronické formě (tzv. eSIM) nebo v podobě klasického kousku plastu, který si zákazník vyzvedne na prodejně nebo nechá poslat domů.

Aby se snížil objem materiálů použitých v souvislosti se SIM kartami, připravil si Vodafone dvě novinky. Týkají se eSIM i klasických plastových SIM karet. Zatímco dřív byl pro aktivaci eSIM potřeba kód na papírovém voucheru, nyní lze vše zařídit výhradně elektronickou cestou.



eSIM bude dostupná i bez papírku, klasická SIM bude z recyklovaného plastu

Přes samoobsluhu Můj Vodafone si zákazník objedná eSIM a za několik minut zde najde QR kód, přes který eSIM stáhne (resp. nahraje její profil) do svého telefonu. Tento postup lze použít i v případě, kdy zákazník mění starou klasickou SIM za novou eSIM. Pokud se eSIM objednává přímo z telefonu, ve kterém má být použita (tzn. telefonem není možné naskenovat QR kód na jiném zařízení), stačí do objednávky zadat tzv. EID kód a eSIM se stáhne automaticky přímo do telefonu.

Nutnou podmínkou pro využití eSIM je telefon, který tuto funkci podporuje. V minulosti byly spíše výjimkou, jejich počet ale rok od roku narůstá. Loni už podle Vodafonu podporoval eSIM každý čtvrtý prodaný telefon z jeho nabídky a operátor očekává, že jejich podíl se v budoucnu bude zvyšovat. Podle predikce asociace GSMA bude do roku 2025 zhruba 60 % všech prodaných chytrých telefonů na světě podporovat eSIM. Dosud je to výsada spíše vyšších modelů.

Méně plastů a emisí CO₂

Větší část zákazníků je vzhledem k používaným zařízením stále odkázána na klasické SIM karty ve formě plastového výlisku s malým elektronickým obvodem. I pro ně má Vodafone ekologičtější variantu. V minulém roce ořízl nadbytečný kousek plastu na formát tzv. „half SIM“, letos v prvním pololetí běžný plast nahradí recyklovaným a uvede tzv. „Eco SIM“.

A zde přichází obligátní ekomatematika. Vodafone uvádí, že loňským zmenšením velikosti nosiče SIM karty snížil celosvětově spotřebu plastu o přibližně 340 tun ročně, což odpovídá zhruba 1 760 tunám emisí oxidu uhličitého. Zavedením Eco SIM se dále sníží potřeba výroby o 320 tun primárního plastu ročně, což má potenciál uspořit dalších 1 280 tun emisí.

Operátorská skupina Vodafone se snaží eliminovat nepříznivý dopad svého podnikání na životní prostředí i v dalších oblastech. Jeho infrastrukturu pohání energie z obnovitelných zdrojů a veškerý elektroodpad ze svých sítí i používaných výrobků poskytuje k recyklaci nebo dalšímu využití. Ve všech prodejnách je také možné odevzdat nepoužívané mobilní telefony k dalšímu odbornému zpracování. Každý zákazník tak může přispět k rozvoji udržitelné oběhové ekonomiky.

Jak funguje eSIM: