Vodafone dá slevu 200 Kč na neomezené tarify. Ale znovu chce, abyste používali i jeho pevný internet

Vodafone přichází se zvýhodněnou nabídkou neomezených datových tarifů. Vybrané paušály můžete mít nyní se slevou 200 Kč měsíčně. Není to ale jen tak pro nic za nic. K získání slevy je potřeba zároveň používat pevný internet od Vodafonu. Tuto podmínku operátor poprvé použil v roce 2019, kdy představil své první neomezené datové tarify.

Dnes už naštěstí podmínky nestojí tak, že bez pevného internetu nedosáhnete na ten neomezený mobilní – ano, před třemi lety tomu tak opravdu bylo a ještě k tomu jste na neomezený datový tarif museli být dva, aby cenová nabídka vůbec dávala smysl –, ale pro získání slevy to nutné je. Slevu lze konkrétně získat na zcela neomezený (i rychlostně) tarif Neomezený Premium 5G a potom také Neomezený Super. Ceny tak klesají z 1 199 Kč na 999 Kč, resp. ze 799 Kč na 599 Kč měsíčně.

Tarif Neomezený Premium 5G zahrnuje neomezené volání, neomezené SMS, neomezený objem dat (FUP) i jejich neomezenou rychlost (danou maximální rychlostí sítě v daném místě). Obsahuje i 1000 minut volání do zahraničí (mezinárodní hovory) a roaming v EU v ceně. Tarif Neomezený Super má rychlost přenosu omezenou na 10 Mbit/s, ale obsahuje zvýhodnění nazvané Zrychlení na maximum. Lze aktivovat v aplikaci Můj Vodafone až 5× do měsíce – od té chvíle běží internet na 24 hodin maximální dostupnou rychlostí, a to i v 5G síti.

Slevy na 5G telefony

A teď k jádru pudla: Výše zmiňované slevy se vážou ke kombinované nabídce jmenovaných mobilních tarifů spolu s pevným internetem, a to bez ohledu na jeho rychlost. Teoreticky tak k získání slevy stačí objednat nejlevnější 300 Mb/s pevný internet za 559 Kč + 70 Kč (pronájem modemu) měsíčně. Logicky se ale nabídka nejvíc vyplatí těm, kteří už teď pevný internet od Vodafonu používají. Při volbě rychlejšího 500 Mb/s nebo 1 Gb/s pevného internetu sleví Vodafone dalších 300 Kč měsíčně.

Příklad slevy: Kdo si pořídí hlasový tarif Neomezený Super v kombinované nabídce s Pevným internetem 500 Mb/s, ušetří 200 korun v mobilní části a 300 korun u pevného internetu, celkem 500 korun. Místo částky 1 728 Kč (799 + 859 + 70) bude platit 1 228 Kč (599 + 559 + 70) měsíčně, sleva činí 29 %.

Vedle slev na dva mobilní tarify a dva tarify pevného internetu ve své aktuální kampani dává Vodafone slevy i na 5G smartphony. Sleva samozřejmě není jen při nákupu samotného telefonu, ale se současnou aktivací některého z 5G tarifů. Výše slevy je 5 000 Kč, u modelů řady Samsung Galaxy S22 potom 8 000 Kč.

Vodafone uvádí, že jeho 5G síť je aktuálně dostupná pro 70 % populace. „Celkově máme pro datovou 5G a LTE síť připraveno celých 157 MHz pásma a budujeme síť s vysokou kapacitou. Mimo jiné používáme i samostatné pásmo pro 5G na frekvenci 3 500 MHz a ještě tento měsíc začneme využívat i pásmo 700 MHz,“ přiblížil konfiguraci sítě technický ředitel Vodafonu Slavomír Slanina.