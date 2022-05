Vodafone má akční tarif se 3 GB dat za 336 Kč. Nabízí ho jen online a po omezenou dobu

Plošné zlevňování ceníkových mobilních tarifů se neděje, operátoři ale nabídku čas od času zpestří nějakým akčním tarifem, který proti těm běžně nabízeným vychází cenově o poznání výhodněji. To je i případ nového tarifu ze zcela explicitním názvem „3 GB dat + 130 minut volání a neomezené SMS do všech sítí za zvýhodněnou cenu 336 Kč“ od Vodafonu.

Operátor jej nabízí výhradně na webu jako časově limitovanou nabídku – tarif lze podle podmínek aktivovat pouze do 30. června 2022. Téměř všechny parametry tarifu jsou řečeny v jeho názvu, zbývá pouze dodat, že na tarif můžete přejít od jiného operátora jako nový zákazník, případně jako stávající zákazník Vodafonu s předplacenou kartou. Tarif je bez závazku na dobu neurčitou.

V běžném ceníku má Vodafone za podobnou cenu (v tomto případě 299 Kč) tarif se 130 volnými minutami, 1 GB a zpoplatněnými SMS (á 1,51 Kč). V akční nabídce tedy zákazník za příplatek 37 Kč měsíčně získá navíc 2 GB dat a balíček neomezených SMS do všech sítí. Ani u ostatních operátorů se za tři stovky měsíčně nedá běžně dostat k rozumným tarifním nabídkám, je třeba čekat na ty akční. Při životě (do konce května) například drží T-Mobile stále svůj akviziční tarif Pořád online Data 4 GB Plus (psali jsme zde).

Akční tarif se v nabídkách operátorů objevuje několikrát do roka, zpravidla pokaždé s jinými parametry a cenou. Jeho úkolem je přilákat zejména zákazníky konkurentů, proto se mu v interní hantýrce říká akviziční tarif. Aktivuje se obvykle výhradně pouze online prostřednictvím internetu a je určen pouze pro nové zákazníky nebo zákazníky přecházející od jiných operátorů.