Vodafone mění tarify pro podnikatele. Zdražení kompenzuje navýšením rychlosti nebo přidáním služeb

Vodafone od konce února překope nabídku mobilních tarifů pro střední a malé firmy, živnostníky a podnikatele. Všechny nové tarify jsou sdruženy pod hlavičkou Business a následně se dělí na tarifní rodiny základních tarifů (Smart), neomezených hlasových tarifů (Volume), neomezených datových tarifů (Speed), čistě datových tarifů bez hlasových jednotek (Data) a tarifů pro zařízení internetu věcí (IoT).

S cenami jde operátor celkově spíše mírně nahoru, ačkoli v některých konkrétních případech vzájemně srovnatelných tarifů předchozí a nové generace mohou zákazníci ušetřit v řádu desetikorun měsíčně. Aby to nevypadalo, že operátor pouze čistě zdražuje, přidává zejména do vyšších tarifů doplňkové služby v ceně (např. neomezené mezinárodní volání po celém světě, službu OneNumber nebo licenci Microsoft 365 Business Premium). Otázkou je, zda zákazník uvedené vedlejší služby využije, nebo by radši přivítal nižší cenu za paušál s podstatnými službami (hovory a data).

Podstatnou vlastností všech Business tarifů včetně těch nejnižších z řady Smart je firemní VPN, v rámci které si všichni účastníci v rámci jedné firmy vzájemně volají i posílají SMS neomezeně bez dalších příplatků. Od vyšších tarifů řady Volume (s neomezeným hlasem, ale objemově omezenými daty) je už součástí paušálu i aplikace CyberWall, která má ochránit telefon před viry, malwarem, SMS phishingem nebo nezabezpečenou Wi-Fi.

Neomezená data od 941 Kč měsíčně

O stupínek výš jsou datově neomezené (ale rychlostně některé omezené) tarify s rodiny Speed. Dobrou zprávou je, že Vodafone proti staré nabídce ruší tarify s přiškrcenou rychlostí 2 a 4 Mbit/s, které de facto nešlo považovat za neomezené, v nové nabídce je nejnižší rychlost přenosů 10 Mbit/s. Právě při přechodu z tohoto tarifu staré generace (Neomezený Business Super) na nově pojmenovaný Business Neomezený Start se stejnými parametry lze na paušálu měsíčně ušetřit zhruba 40 Kč (včetně DPH).

Dosavadní nabídka datově neomezených firemních tarifů:

Nová nabídka datově neomezených tarifů Speed platná od 29. 2. 2024:

To je ale spíše výjimka, jinak se pod hlavičkou zvyšování rychlosti z 20 na 30 Mbit/s zdražovalo, stejně jako u tarifu, kde už dříve nebyla rychlost přenosů nijak uměle omezovaná, v novém ceníku Vodafonu připlatíte (sic jen) desetikorunu navíc. Součástí vyšších tarifů řady Speed je služba OneNumber, která umožňuje naklonovat stejné telefonní číslo do chytrých hodinek nebo tabletu. Ke třem vyšším tarifům lze navíc pořídit i samostatnou datovou SIM kartu navíc za 544 Kč měsíčně včetně DPH. Při pořízení tarifů Speed dá Vodafone slevu na nový smartphone až 5000 Kč.

Poslední dvě řady firemních tarifů Data a IoT slouží čistě pro datové připojení bez hlasových jednotek, a to jak pro zařízení typu tablet nebo 5G router s velkým objemem přenášených dat, tak pro menší zařízení a čidla internetu věcí s řádově menší datovou spotřebou. Všechny uvedené nové firemní tarify Vodafonu začínají platit 29. února 2024.