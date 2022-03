Vodafone na prodejnách sbírá nepotřebné telefony. Včetně SIM karet se dostanou k uprchlíkům z Ukrajiny

Čeští operátoři minulý týden přestali účtovat volání na Ukrajinu, s dalším bonusem tentokrát přichází operátor Vodafone, který spustil Sbírku telefonů pro Ukrajinu. Pokud máte doma nepotřebný telefon, můžete jej odnést do jakékoliv prodejny Vodafonu v Česku, a to až do 7. března. Alternativně je možné telefony odeslat balíkem s heslem „Mobily Ukrajina“ na adresu: Náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5.

Nezáleží přitom, zda se jedná o telefon nový nebo starší, důležité je to, aby byl plně funkční (vydrží nabitý, lze z něj zavolat, displej funguje, apod.), a také to, abyste k němu do sáčku přibalili kompatibilní nabíječku.

Vodafone následně provede obnovení telefonů do továrního nastavení včetně odborného promazání veškerých uživatelských dat. Vodafone k telefonům navíc přidá předplacenou SIM kartu s přednabitým kreditem v hodnotě 500 Kč. A tento komplet se prostřednictvím neziskových organizací dostane lidem, kteří z Ukrajiny utíkají před válkou, resp. těm, kteří se do ČR dostali bez vlastního telefonu. Vodafone uprchlíkům navíc daruje jeden tisíc českých SIM karet s kreditem 500 Kč, což se bude hodit na volání těm, kteří hranice přešli s vlastním mobilním zařízením.



Vodafone na svých prodejnách sbírá nepotřebné telefony. Daruje je společně se SIM kartami uprchlíkům z Ukrajiny

Vodafone dále na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny daruje 2 miliony korun prostřednictvím organizace Člověk v tísni. Operátor na pomoc Ukrajině spustil i vlastní zaměstnaneckou sbírku. V uplynulých dnech také česká pobočka poskytla maďarským kolegům dvě pojízdné mobilní BTS stanice, které slouží k posílení sítě poblíž ukrajinských hranic.

Zdroj Vodafone