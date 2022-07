Vodafone nadělí za vysvědčení měsíc neomezených dat. Dětský tarif za 299 Kč však budí rozporuplné pocity

Vodafone přichystal pro školou povinné zajímavou prázdninovou akci. Pokud mu děti v doprovodu rodičů, na nějž jsou čísla často vedena, zanesou na některou z kamenných prodejen ukázat vysvědčení, dostanou neomezenou porci mobilních dat bez omezování rychlosti na jeden měsíc zdarma. Stačí, aby děti měli aktivní alespoň minimální datový balíček k tarifu nebo předplacené kartě.

Služba bude aktivní poměrnou část stávajícího zúčtovacího období a poté celé jedno následující zúčtovací období. Nabídka je jednorázová, takže měsíc neomezených dat na daném čísle zopakovat nelze. Myslete však a to, že vysvědčení ze základní a střední školy je třeba do prodejen Vodafonu zanést nejpozději do 15. srpna. Kompletní podmínky Odměny za vysvědčení naleznete zde.

Tarif pro děti pod 300 Kč

Vodafone současně oznámil Tarif pro děti, který vychází na 299 korun měsíčně. Je určen pro osoby mladší 15 let (včetně), což bude ověřeno rodným číslem. Součástí tarifu je 130 minut volání do všech sítí, neomezené SMS do všech sítí a 3 GB mobilních dat. Při aktivaci tarifu ještě dostanete slevu 500 korun na telefon. Rodiče mohou nastavit flexistrop na 300 korun, takže děti neutratí více, než by měly. A i když se jim stopne veškerá další útrata, mohou alespoň posílat SMSky. I dětský tarif je možné aktivovat nejpozději do 15. srpna.



Při pohledu na tarif však vypadá kombinace volání, textovek a mobilních dat trochu rozpačitě. Děti mohou klidně rodiče prozvánět, popř. být jen na příjmu. Textovky zadarmo jsou sice zajímavé, ale v době kdy se veškerá komunikace přesunula online, nevidíme velký přínos v tom, že jsou zadarmo. Děti je zřejmě stejně moc nevyužijí. O to více by dokázaly vyčerpat mobilních dat, a 3GB FUP tak pro leckteré z nich bude prostě málo. Jistě, je třeba děti vzdělat, aby se připojovaly k dostupným Wi-Fi sítím, ale osobně bychom, zvláště u dětského tarifu, uvítali větší porci dat. Detaily dětského tarifu můžete dohledat zde.

V praxi se navíc jedná jen o drobnou evoluci květnového akčního tarifu, který měl identický podíl mobilních dat a volání, a k tomu textovky zdarma. Před dvěma měsíci tento tarif stál 338 korun, děti tedy oproti „dospělákům“ ušetří 39 korun měsíčně. Až do konce července si navíc můžete aktivovat červnový akční tarif, který stojí 288 korun. Jeho součástí však nejsou bezplatné textovky, každá odeslaná SMS stojí 1,51 Kč.

Vodafone v tiskové zprávě obhajuje, že je 3GB objem dat pro potřeby dítěte dostačující a že: „Jde zároveň o objem, který motivuje k tomu, aby dítě nemělo telefon v ruce příliš často, ale věnovalo se i jiným aktivitám“. Jenže, na domácí Wi-Fi může být dítě aktivní neustále, a tuto ošemetnou záležitost týkající nadužívání smartphonů dětmi omezeným 3GB FUP limitem rozhodně nijak nevyřeší. Ještě když přes léto operátor dětem přihodí neomezený internet na měsíc zdarma...

