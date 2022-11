Vodafone odmění i předplacenkáře. Začíná s datovým balíčkem 11 GB za 200 Kč měsíčně na půl roku

Vodafone představuje další část vánoční nabídky, která se tentokrát týká stále poměrně početné základny jeho předplacenkářů – zákazníků s předplacenými kartami dobíjenými ve formě kreditu. Zvýhodnění pro tuto skupinu zákazníků mají být celkem čtyři, operátor je chce odhalovat postupně každý týden.

První výhodou je zlevněný datový balíček s bonusovým objemem dat zdarma navíc. Jde o dosavadní nejvyšší nabízený datový balíček 6 GB, který v sobě obsahuje zároveň neomezené SMS do vlastní sítě Vodafonu. Jeho cena po dobu půl roku klesne ze 349 Kč na 199 Kč měsíčně. Vodafone navíc přidá každý měsíc bonusový objem dat 5 GB zdarma. Tento objem si bude muset zákazník pokaždé „vyzvednout“ v samoobsluze Můj Vodafone, ať už na webu nebo v aplikaci.

Aktivace každé takové zvýhodněné nabídky bude časově omezená, aktuálně oznámený první zvýhodněný balíček je nutné aktivovat nejpozději do 4. prosince, a to na webu operátora nebo po přihlášení do aplikace Můj Vodafone. Potom přijde nabídka jiná, operátor ji každý týden zveřejní na uvedeném webu. Příští týden to podle operátora bude nová limitovaná edice předplacené karty.