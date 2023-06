Vodafone One. Předplacený tarif zřídíte na pár kliknutí v mobilní aplikaci. Cena začíná na 697 Kč

Vodafone spouští novou aplikaci Vodafone One. S její pomocí si každý zájemce může u operátora okamžitě zřídit nové telefonní číslo a na něm mobilní tarif podle svého výběru v rámci programu Vodafone One. Pokud má telefon na eSIM, nemusí ani čekat na fyzické doručení klasické plastové SIM karty. Kdo bude chtít klasickou SIM kartu, aktivuje si služby hned po jejím doručení poštou.

Služba Vodafone One je něco mezi klasickým paušálem a předplacenou kartou. Obsahuje některé neomezené tarify, které znáte z běžné nabídky Vodafonu, ale platí se za ně předem strženou částkou z platební karty. Díky tomu není při vyřizování potřeba kontrolovat občanský průkaz a podepisovat žádnou smlouvu. Nevýhodou pro náročnější zákazníky může být, že předplacené tarify One neumožňují čerpání jednotek nad objem tarifu (tedy např. prémiové SMS, hovory na duhové linky, mezinárodní hovory nebo roaming mimo země EU).

Práce s aplikací, která je zdarma ke stažení pro platformy Android a iOS, by měla být dle operátora jednoduchá. Po instalaci do mobilu stačí vyplnit přihlašovací údaje a zaregistrovat svou platební kartu. Následně si už každý může vybrat produkty, o které má zájem, a začít je obratem používat. Inspiraci pro tuto hybridní službu mezi paušálem a předplacenkou operátor údajně našel v oblasti televizní a filmové nabídky.

Lowcost nabídka za highcost cenu

Na výběr jsou zatím tři neomezené mobilní tarify: Basic One, Super One a Premium One. Všechny nabízejí neomezený objem dat, neomezené volání i SMS a cena začíná na 697 Kč. Měsíční poplatek se bude automaticky strhávat z platební karty vždy na začátku nového období. Tarify se liší rychlostí stahování (4 Mbit/s, 20 Mbit/s nebo neomezená rychlost) a jejich ceny jsou opět vysoké.



Ceny nově představených předplacených tarifů Vodafone One

Nejnižší tarif Basic One přijde na 697 Kč měsíčně, což je pouze o padesátikorunu méně než jinak identický klasický paušál Basic+, který má aspoň jako bonus 5 dní v měsíci zrychlení na plnou rychlost sítě a dovoluje používat zvlášť placené jednotky nad rámec tarifního objemu. Prostřední tarif Super One je dokonce ještě o 6 Kč dražší než jeho paušální předobraz Super+, což nedává vůbec žádnou logiku, a cena tarifu Premium One je stejná jako u tarifu Premium 5G.



Zde pro porovnání ceny odpovídajících klasických paušálů z nabídky Vodafonu

Výhodu proti klasickým paušálům lze spatřit ve větší flexibilitě v případě, že se předplacený tarif rozhodnete přestat používat, že jej okamžitě vypnete v aplikaci a po čase ho zase můžete zapnout. Jinak ale pořízení proti klasickým paušálům nedává příliš smysl – hlavní benefitem tohoto nízkonákladového řešení (operátor má prakticky nulové náklady na obsluhu tarifu, zákazník nechodí na prodejnu, nevolá na infolinku, není třeba vystavovat fakturu) by měla být aspoň 20% sleva proti stejně nastaveným paušálům, k tomu se ale bohužel Vodafone neodhodlal.