Vodafone přidává třetí studentský tarif. Za 299 Kč přebíjí nabídku O2 o více volných minut a neomezené SMS

Netrvalo ani týden, co O2 zlevnil svůj nejnižší studentský/dětský tarif (Můj první tarif) na 299 Kč, a okamžitě přichází odpověď od Vodafonu. Ten se nevydal cestou snižování ceny stávajících tarifů, ale představil rovnou tarif nový – 3 GB dat, 250 volných minut do všech sítí a neomezené SMS do všech sítí za 299 Kč měsíčně.

Tento tarif doplňuje dva vyšší studentské paušály (zcela neomezená data za 599 Kč a 15 GB dat plnou rychlostí včetně neomezených hovorů a SMS za 499 Kč měsíčně). Tarif si může pořídit majitel studentského průkazu ISIC – na ten mají nárok děti a studenti ve věku 6 až 26 let.

Překvapení, zákazníci chtějí co nejlevnější tarify

Můj první tarif od O2 po zlevnění na 299 obsahuje také 3 GB dat, ale pouze 120 volných minut, neomezené SMS jsou jen do vlastní sítě. Nový tarif Vodafonu je tak výhodnější. T-Mobile se zatím do soutěže o mladého zákazníka nezapojil a žádá za nejnižší studentský tarif 450 Kč měsíčně (v ceně 8 GB měsíčně a neomezené minuty a SMS).

Aby urychlené přidání třetího studentského tarifu nevypadalo jako jasná koluze a cenové následování O2, tvrdí Vodafone, že jde o zohlednění předem zadaného průzkumu mezi zákazníky. „Výsledky posledních výzkumů nám ukázaly poměrně rozsáhlou skupinu zákazníků, kteří by ocenili menší datové objemy a cenově co nejdostupnější tarif,“ říká Simona Lišková, ředitelka marketingu Vodafonu.

Ano, k velkému překvapení nechtějí zákazníci zbytečně platit za vysoké objemy dat, která nespotřebují, a stačí jim rozumná porce dat za co nejnižší cenu. Teď může Vodafone promítnout svoje zjištění i do ostatních tarifů, nejen těch studentských...