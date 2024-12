Vodafone má vlastní „datamánii“. Na předplacené Giga kartě poskytne 150 GB dat, ale musíte pravidelně dobíjet

Vodafone zreplikoval nabídku Datamánie operátora O2 a představuje vlastní předplacenou kartu s velkým objemem dat. Jeho produkt má název Giga karta a jedná se pouze o limitovanou nabídku pro nové zákazníky. Na Giga kartu jinými slovy nelze přejít se svým stávajícím telefonním číslem.

Základní vlastností předplacené Giga karty je 100 GB dat na 30 dní za 449 Kč. Pokud ale zákazník bude dobíjet pravidelně (nejdéle s třídenním přerušením od konce platnosti posledního měsíčního balíčku), bude moci v rámci nového měsíce využít rovnou 150 GB dat. Kartu lze zakoupit u operátora na webu.

Při prvním nákupu stojí karta 449 Kč a za tuto cenu obsahuje rovnou 100 GB dat na 30 dní. Balíček začíná běžet v okamžiku prvního připojení na internet. Karta je primárně zamýšlena jako datová, ale hlasové služby na ní taky můžete provozovat, ačkoli za extrémně nevýhodné sazby. Minuta hovoru přijde na 4,50 Kč a jedna odeslaná SMS na 1,90 Kč.

Podobnost s konkurenční Datamánií O2 je čistě nenáhodná – kromě stejné ceny 449 Kč ani u Giga karty Vodafonu není možné využívat data v roamingu podle principu RLAH („roam like at home“), tedy za stejných podmínek jako doma. Data za hranicemi ČR nefungují. Výhodou je alespoň to, že rychlost přenosů na českém území není nijak omezena, můžete tedy datovat maximální možnou rychlostí sítě dostupnou v daném místě.