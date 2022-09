Vodafone pustil Sazkamobil ke své 5G síti. Virtuál nabízí rychlejší konektivitu všem zákazníkům bez příplatku

Velcí síťoví operátoři využívají výhod nejnovějších 5G sítí a zákazníky lákají zejména na vyšší přenosové rychlosti (ostatní benefity 5G jsou pro běžné uživatele se smartphonem jen těžko využitelné). Pro 5G mají obvykle i speciální tarifní nabídku, některým paušálům je konektivita dostupná bez dalších aktivací.

Naproti tomu virtuálové měli dosud smůlu, a to včetně těch „brandovaných“, kteří jsou v plném vlastnictví svých mateřských operátorů (např. Kaktus, jenž patří T-Mobilu). Pro ně bylo 5G zapovězeno, nejvyšší dostupná konektivita bylo LTE (4G). I to je jedna z věcí, která ukazuje na to, jak byli menší virtuálové znevýhodnění.

5G plnou rychlostí

Změna přichází se Sazkamobilem. Tento virtuál, který je zároveň (podle počtu zákazníků) tím největším nezávislým na velké operátorské trojce, působí v síti Vodafonu a dohodl se s ním na poskytnutí 5G konektivity pro své vlastní zákazníky. Dostupná bude bez jakéhokoli dalšího příplatku pro zákazníky s předplacenkami i paušálními tarify Sazkamobilu, jedinou podmínkou je telefon s 5G konektivitou.

Virtuál jako hlavní výhodu 5G opět uvádí vyšší rychlost přenosu a lepší odezvu. Na samotnou rychlost nebude uplatňovat žádné omezení. „Rychlost 5G sítě nijak neomezujeme a její parametry tak vždy závisí jen na aktuálním vytížení sítě v daném místě,“ říká ředitel Sazkamobilu Jan Schmiedhammer.

Aby si 5G mohli vyzkoušet i zájemci, kteří u Sazkamobilu dosud žádné datové služby nevyužívají, připravil si virtuál časově omezenou akci, v rámci níž dává do konce září ke každé nové aktivaci předplacené karty 2 GB dat zdarma. Novou SIM kartu lze pořídit s doručením zdarma na stránkách Sazkamobilu nebo na terminálech Sazky.