Vodafone se dohodl s Microsoftem na partnerství v oblasti umělé inteligence. Chatbot TOBi bude chytřejší

Britská telekomunikační skupina Vodafone se dohodla s Microsoftem na desetiletém rozsáhlém strategickém partnerství v oblasti umělé inteligence (AI). Součástí spolupráce bude rozšíření budoucích technologií, jako jsou internet věcí (IoT) a cloudové služby, o funkce AI.

V rámci dohody Vodafone investuje 1,5 miliardy dolarů (34 miliard korun) do AI zaměřené na zákazníky vyvinuté pomocí technologií Azure OpenAI a Copilot od Microsoftu a nahradí také fyzická datová centra levnějšími cloudovými službami Azure, které jsou schopné zpracovat větší objem dat.

S pomocí generativní AI od Microsoftu, zejména chatovacích robotů s AI, chce Vodafone zlepšit péči o zákazníky. AI také pomůže zajistit globální platformu Vodafonu pro IoT ve velkém měřítku. Firmy budou rovněž společně rozvíjet digitální a finanční služby pro podniky, zejména pro malé a střední podniky v Evropě a Africe.

Chatovací robot TOBi pomůže zákazníkům

Microsoft se současně stane kapitálovým investorem do platformy IoT firmy Vodafone, až bude vyčleněna do samostatného podniku. To se má stát do dubna 2024. Microsoft bude rovněž využívat pevné a mobilní služby Vodafonu.

Finanční ředitel Vodafonu Luka Mucic uvedl, že „vedoucí postavení Microsoftu v AI podpořené partnerstvím s OpenAI změní zákaznické služby. Chatovací robot TOBi podpořený umělou inteligencí Microsoftu bude podle něj poskytovat konzistentnější a inteligentnější odpovědi na dotazy“.



Chatbot TOBi funguje ve skupině Vodafone už od roku 2017, kdy byl poprvé představen ve Velké Británii. Od té doby slouží zákaznickému servisu i v dalších zemích, kde Vodafone působí, včetně Česka

Microsoft je v současnosti považován za předního světového poskytovatele služeb v oblasti AI, mimo jiné i proto, že si skupina díky miliardovým investicím včas zajistila přístup k technologii OpenAI. Investice Microsoftu do AI nedávno zvýšily cenu akcií a Microsoft nyní soupeří s Applem o pozici nejhodnotnější společnosti na světě, upozornila agentura DPA.

Vodafone bojuje s konkurenty Telefónica a Orange o pozici druhé největší telekomunikační společnosti v Evropě. Lídrem evropského trhu je Deutsche Telekom. Vodafone působí i v Česku, kde poskytuje služby více než 4,5 milionu zákazníků.