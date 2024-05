Vodafone se zbavuje málo lukrativních zákazníků. Ruší Nulový tarif i Odepiš, na předplacenkách zdražuje hovory

Vodafone v uplynulých týdnech rozjel tažení proti zákazníkům, kteří na jeho účet posílají nízké částky a operátor z nich nemá tak vysoké výnosy, jako třeba od uživatelů neomezených paušálů. V těchto dnech tak mnoha stálým zákazníkům přichází zpráva o rušení jejich letitých paušálních tarifů, jako je známý „Odepiš“ nebo Nulový tarif na míru.

Zákazníci jsou operátorem informování dle zákona nejpozději jeden měsíc předem, informace je ale uvedena pouze v měsíčním vyúčtování (které ne každý zákazník pravidelně pročítá), ovšem už nikoli nějakým viditelnějším způsobem, například SMS zprávou. Ta přijde zákazníkovi až ve chvíli, kdy byla změna dokonána a byl převeden na nový tarif.



Většina zákazníků Odepiš je převáděna na Neomezené volání a SMS v síti za běžný paušál 147 Kč. Některým čtenářům se podařilo paušál za stejný tarif „uhádat“ na 114 Kč měsíčně, pod tuto částku ale operátor není ochoten nic nabídnout

Zde přichází asi to největší rozčarování – Vodafone samozřejmě ruší staré tarify nikoli proto, že by bylo neúnosné držet jednu položku navíc v jeho systémech, ale proto, že chce navýšit výnosy. Nulový tarif mu nepřinášel žádný pravidelný příjem (bez ohledu na počet spotřebovaných jednotek), u Odepiš, jenž vznikl ještě v dobách Oskara, to byla pouhá padesátikoruna měsíčně (původní Odepiš před zdražením v roce 2014 stál dokonce jen 12 Kč měsíčně).

Děkujeme, odejděte

Zákazníci těchto tarifů tak jsou v současnosti nuceně převáděni na „nejbližší vyšší paušál z aktuální nabídky“, což je například pro Odepiš Neomezeně v síti za 147 Kč měsíčně. Na jednotky obsažené v tomto tarifu nemá operátor reálně žádné dodatečné náklady, protože veškerý provoz se odehrává jen v jeho síti a neplatí se žádné propojovací poplatky. Pokud byl ale zákazník zvyklý platit měsíční paušál 0 Kč u Nulového tarifu, nebo 50 Kč u Odepiš, číslo používal například jen pro příjem SMS, je to pro něj výrazné zdražení a dostává služby, které třeba vůbec nevyužije.

Možnost je tedy buď od Vodafonu úplně odejít (v Mobilní samoobsluze si zobrazíte kód OKU sloužící k přenosu čísla k jinému operátorovi), anebo nevyžádaný změněný paušál převést na předplacenou kartu (tento úkon nelze provést online, je potřeba zavolat na infolinku). I zde ale dostanete od operátora pocítit, že jste vlastně tak trochu nežádoucí zákazník. Také předplacenkáře se totiž operátor snaží demotivovat zhoršenými podmínkami.



Minuta hovoru na předplacence Karta pro partu zdražuje na 4,50 Kč. Operátor se s cenami vrací proti proudu času...

Už dříve jsme na MobilManii psali o tom, že se od 24. července 2024 na předplacených kartách zkrátí platnost doby zakoupeného kreditu, a to na pouhých 7 měsíců. Pokud nedobijete ani do 10 měsíců, zanikne i telefonní číslo. Další snaha zahnat předplacenkáře přichází v podobě oznámení, že na základní předplacence Karta pro partu od 23. května 2024 narůstá cena za jednu minutu hovoru ze současných 3,50 Kč na 4,50 Kč. Pokud chce zákazník volat výhodněji, má si prý aktivovat balíček...