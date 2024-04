Vodafone spustil 90 nových vysílačů. V jeho síti dodnes volají i pěkné mobilní vykopávky

Vodafone nadále pokračuje v modernizaci svojí mobilní sítě a pokrývání oblastí Česka signálem 5G. Aktuálně je v dosahu sítě páté generace Vodafonu 85 % populace na zhruba 60 % území republiky. Uvedl to viceprezident Vodafonu pro síťové technologie Miroslav Bula na setkání s novináři.

Modernizace spočívá zejména v úpravách na přístupové radiové části sítě, tedy na základnových stanicích, lidově řečeno vysílačích. Revizí procházejí všechna dosud používaná pásma, tzn. 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz, kde 2100 MHz je pásmo po vypnuté 3G síti. Za uplynulý rok spustil operátor zcela nových 90 lokalit (např. Běleč nad Orlicí, Kořenec, Penčice, Tučapy), posílil 5G v okolí zdravotnických zařízení (nemocnice v Kutné Hoře a Berouně, rehabilitační centrum v Kladrubech) a zdvojnásobil kapacitu v dalších městech a obcích.



Nově spuštěné vysílače Vodafonu v 90 lokalitách

Ve většině případů se jedná o spouštění 5G sítě na vydraženém pásmu 700 MHz z poslední aukce z roku 2020. Zákazníci, kteří dosud byli připojení na 800 MHz přes LTE a mají telefon s 5G konektivitou, teď na nově pokrytých lokalitách „spadnou“ do 5G na 700 MHz, čímž se uvolní část kapacity na 800 MHz pro ty, kteří zatím mají pouze LTE (4G) telefon. Na obou zmiňovaných kmitočtech je stejná šířka pásma 10 MHz, jde tak prakticky o zdvojnásobení kapacity.

V síti s iPhony, ale také 25letým Ericssonem

U Vodafonu se stále jedná o tzv. NSA (Non Stand Alone) 5G síť, která sdílí jádro se starší 4G sítí. Výběrové řízení na samostatné jádro 5G sítě už operátor ukončil, jméno dodavatele, ani termín spuštění ale nekomentuje. Po spuštění „plnokrevné“ SA (Stand Alone) 5G sítě dojde k vylepšení parametru odezvy sítě, Bula očekává zkrácení pod 20 ms. K ještě kratším odezvám by bylo zapotřebí zavedení edge computingu na úrovni samotných vysílačů (základnových stanic), což by znamenalo vysoké investice a v tuto chvíli Vodafone toto řešení neplánuje.

Operátor uvádí, že za poslední dva roky uvedeným způsobem modernizoval 43 % svojí mobilní sítě a přidal i další zajímavosti. Ve srovnání s březnem 2016 narostl objem přenesených dat v březnu 2024 celkem 25násobně. 9 z 10 telefonů připojených do sítě Vodafonu jsou smartphony, do 5G sítě už má přístup 1,3 milionu zákazníků. Nejvíce telefonů stejného typu je v síti evidován Apple iPhone 11 (cca 90 tisíc) a Apple iPhone 13 (cca 80 tisíc). V pořadí podle výskytu značek v síti vede Apple, následovaný Samsungem a Xiaomi.



V síti Vodafonu se objevují opravdové mobilní legendy

Na druhou stranu je zde stále i nezanedbatelné množství zákazníků s tradičními tlačítkovými (a někdy velmi starými) telefony. Zhruba 1300 zákazníků používá letitou klasiku Nokia 3310 vyráběnou od roku 2000 do roku 2003, dalších 120 lidí se připojuje do sítě Vodafonu s telefonem Siemens C35i z roku 2000 a operátor eviduje dokonce jednoho „posledního mohykána“ v podobě telefonu Ericsson A1018s – modelu z roku 1999.