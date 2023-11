Vodafone už umí naklonovat číslo. Zavoláte si s Apple Watch Cellular (LTE) i dalšími zařízeními s eSIM

Apple Watch jsou nejprodávanější typ chytrých hodinek a jejich rozšíření mezi zákazníky nemohou ignorovat ani operátoři. Dva ze tří velkých v Česku už dříve spustili podporu pro LTE („Cellular“) verzi Apple Watch ve své síti, a to tak, aby uživatel mohl „naklonovat“ telefonní číslo ve svém iPhonu také do eSIM v hodinkách. Dosud chyběl pouze Vodafone, který službu spouští dnešním dnem.

Sdílené číslo s mobilem je hlavní princip fungování hodinek s mobilní konektivitou – aby člověk v některých situacích mohl telefon nechat doma, a fungoval a byl na příjmu pouze s hodinkami. T-Mobile tuto službu provozuje od června 2021, O2 se přidalo v říjnu 2022. U Vodafonu má služba název OneNumber a operátor ji na první tři měsíce poskytne zdarma. Pak si bude účtovat stejný paušál jako ostatní dva operátoři, tedy 99 Kč měsíčně.

Podmínkou aktivace OneNumber je používání datově neomezeného tarifu. Výhodou u Vodafonu je, že službu lze aktivovat až pro dvě „periferní“ zařízení, pod stejným telefonním číslem tak mohou být hned tři zařízení najednou (například telefon a dvoje hodinky). OneNumber přitom není omezeno pouze na Apple Watch, ale i další zařízení s LTE konektivitou obsahující eSIM a možností do zařízení načíst profil telefonního čísla z QR kódu.

Aktuálně si u Vodafonu mohou službu OneNumber zapnout zákazníci s hodinkami Apple Watch Series 4 a novějšími, ale i majitelé hodinek Samsung Galaxy Watch. A pokud by někdo našel využití naklonovaného čísla pro jiná zařízení, např. scénář mobil + tablet s eSIM, nebo dva mobily, může číslo do druhého zařízení dostat stejným způsobem. Telefonů s eSIM je na trhu spousta, tablety s eSIM vyrábí například Samsung, připojit by se měla dát i zařízení s eSIM na Windows (např. notebooky).