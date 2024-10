Vodafone uzavřel smlouvu s Googlem. Do nabídky zařadí telefony Pixel a slibuje chytřejší služby na bázi AI

Vodafone uzavřel desetiletou dohodu v hodnotě miliardy dolarů s Googlem. Telekomunikační společnost chce díky tomu nabídnout svým zákazníkům v Evropě a Africe služby postavené na nejmodernější umělé inteligenci, včetně řešení Google Cloud. Spolupráce se dotkne patnácti zemí, kde Vodafone přímo působí, a díky partnerským sítím dalších 45 států.

Mimo jiné to znamená, že Vodafone do své nabídky zařadí portfolio smartphonů Google Pixel s integrovanými funkcemi umělé inteligence. Změny se dotknou i televizní služby – Vodafone TV (založená na Android TV) dostane „chytřejší mozek“, který se uplatní při prohledávání a doporučování pořadů na míru. Systém s umělou inteligencí prostoupí do prostředí Vodafone TV a vedle lepšího doporučování pořadů se zaměří i na přesnější cílení reklamy a propojení s YouTube.



Margherita Della Valleová, generální ředitelka Vodafone Group a Sundar Pichai, generální ředitel Google a Alphabet

Od roku 2025 by měl Vodafone na vybraných trzích začít nabízet předplatné Google One AI Premium. To zákazníkům zpřístupní pokročilý model umělé inteligence Gemini Advanced. Vodafone zároveň pracuje na nové bezpečnostní službě využívající cloud od Googlu. Ta by měla především firemním zákazníkům pomoci lépe čelit kybernetickým hrozbám a rychleji řešit bezpečnostní incidenty.

„Vodafone a Google společně zpřístupní milionům dalších zákazníků nový obsah a zařízení na bázi umělé inteligence,“ uvedla šéfka Vodafonu Margherita Della Valleová. „Rozšířené partnerství s Vodafonem nám umožní zpřístupnit naše nejpokročilejší AI produkty a služby, včetně modelů Gemini, ještě více lidem napříč Evropou a Afrikou,“ uvedl Sundar Pichai, generální ředitel Googlu a Alphabet.