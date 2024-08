Vodafone vrací levný paušál pro mladé. Tak trochu. Udělal z něj totiž Dětský tarif do věku 15 let

Loni Vodafone v pozměněné nabídce tarifů pro mladé zrušil nejnižší studentský paušál za 326 Kč, který obsahoval 250 volných minut do všech sítí, neomezený počet SMS do všech sítí a k tomu 3 GB dat. Operátor tehdy tvrdil, že o tarif pro mladé lidi do 26 let nebyl zájem, že prý dávají přednost většímu objemu dat.

Teď, skoro přesně o rok později, Vodafone přichází s nabídkou nového tarifu za 324 Kč měsíčně, který obsahuje neomezené minuty do všech sítí, neomezené SMS do všech sítí a – světě, div se – znovu 3 GB dat. Protože ale údajný loňský nezájem, který vedl k vyškrtnutí tarifu z nabídky, byl zřejmě rozprostřen na příliš široké věkové skupině, je tento nový tarif uváděn jako Dětský tarif pouze pro zákazníky od 6 do 15 let.

Dětský tarif s parametry tarifu pro seniory

Že to nedává žádný smysl? To přece nevadí. Stejně jako to, že nový tarif má neomezené hovory a SMS, ale legračně málo dat, i když je všeobecně známo, že děti nejsou moc na „vykecávání“, SMSky už vůbec neznají a nejvíc je zajímají služby založené na datech (videa, messengery, sociální sítě). Jestli on si trochu Vodafone nepopletl věkové skupiny svých zákazníků – tento Dětský tarif by se totiž mnohem víc mohl líbit zákaznické skupině seniorů.

Že nedává logiku, proč byl tarif loni zrušen a letos se s velmi podobnými parametry i cenou vrací? A proč je omezen horní věkovou hranicí 15 let? To operátor na rovinu neřekne, my se ale můžeme aspoň pokusit odhadnout jeho skutečný záměr. Vodafone tímto Dětským tarifem cílí na dosavadní uživatele předplacených karet zejména z řad menších školních dětí. Od těch (resp. jejich rodičů) chce radši než nejisté a nepravidelné dobíjení kreditu stálý měsíční paušál.

Studenti povinně neomezení

Zároveň ale Vodafone nechce, aby zákazníci z řad větších dětí a studentů, kteří nepotřebují velký a už vůbec ne neomezený objem dat, tento Dětský tarif používali, proto nastavil horní věkový limit na 15 let. Starší studenti prostě dostanou povinně data neomezená, ať už je potřebují nebo ne, ale taky si zaplatí o 160 Kč měsíčně víc. Nebo i o 250 Kč víc, pokud nemají studentský průkaz ISIC.

Operátor je přesvědčen, že 3 GB dat jsou pro uvedenou věkovou skupinu 6 až 15 let optimální. „Z našeho výzkumu vyplývá, že porce 3 GB dat je dostačující pro fungování dítěte, a zároveň splňuje přání rodičů, aby objem dat měl limit a dítě s telefonem netrávilo příliš mnoho času,“ uvádí marketingový ředitel Vodafonu Milan Raška. Výdaje nad rámec paušálu potom mohou rodiče na paušálu svého potomka omezit pomocí služby Flexistrop.