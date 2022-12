Vodafone vykoupí nepoužívané telefony a peníze pošle rovnou na účet. Ani nemusíte na prodejnu

Vodafone se už mnoho let zabývá možností ekologické likvidace a recyklace materiálů z nevyužívaných mobilních telefonů. Po podpoře jednotlivých projektů přichází operátor s vlastní službou Restart, kterou spouští 1. prosince 2022. Od zákazníků vykoupí jejich nepoužívané, ale stále funkční telefony i bez nutnosti návštěvy prodejny a peníze pošle rovnou na účet.

Výkup probíhá online pomocí tzv. digitální diagnostiky, kdy zákazník naskenuje QR kód z webové stránky výkupů a vybere příslušný model telefonu, který nabízí k odkupu. Následně vyplní několik otázek týkajících se stavu telefonu, míry opotřebení, případných poškození, citlivosti nebo stavu displeje. Po zadání všech údajů přijde zákazníkovi cenová nabídka.

Pokud ji akceptuje, přijde mu štítek pro bezplatnou přepravu do partnerské společnosti ReCommerce, která pro Vodafone zajišťuje opravu a renovaci vykoupených telefonů. Po přijetí telefonu proběhne rychlé ověření zadaných online údajů (zda skutečný stav zařízení souhlasí s tím, co zákazník vyplnil do formuláře) a pokud je vše v pořádku, peníze za výkup telefonu dorazí do 48 hodin na zadaný bankovní účet zákazníka.

Více než 12 milionů nepoužívaných mobilů

Podle údajů z OSN lidstvo ročně vyprodukuje 53 milionů tun elektroodpadu. V českých domácnostech se podle Vodafonu nachází až 12 milionů nepoužívaných telefonů, tedy více než jeden mobil na každého člověka. Pokud by se všechna tato zařízení podařilo opětovně využít, významně by se ušetřily náklady na těžbu mnoha primárních materiálů. Význam má přitom nejen repasování stále funkčních telefonů, ale i ekologická recyklace těch, které už nadobro dosloužily. Ty operátora nadále zdarma sbírá ve svých prodejnách. Do budoucna chce Vodafone rozšířit program Restart z mobilů i na výkupy dalších typů elektroniky.

„Pouhým nákupem repasovaného telefonu lze ušetřit až 50 kilogramů uhlíkových emisí a odpadá potřeba vytěžit téměř 80 kilogramů nových surovin. Ve Vodafonu je pro nás nesmírně důležité pomáhat zákazníkům k ekologičtějšímu chování a RE-START je skvělá možnost, jak získat kromě dobrého pocitu i hmatatelnou odměnu za starší telefon, který je ale ještě funkční a může někomu posloužit,“ říká Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafonu.