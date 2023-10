Vodafone zlevnil datově neomezené tarify One o 50 %. Výhodnější cena platí čtvrt roku a jen pro nové zákazníky

Tarify Vodafone One jsou v nabídce operátora od konce června. Představují kompromis mezi předplacenou kartou a paušálním tarifem. Za služby se platí předem nikoli z kreditu, ale stržením paušálu z platební karty. Služby není možné nijak přečerpat, používání tarifu lze kdykoli ukončit. Zákazník si svůj tarif spravuje sám přes mobilní aplikaci.

Na všechny tři paušály z rodiny Vodafone One (Basic One, Super One, Premium One) dává operátor slevu 50 %. Akční nabídka se vztahuje pouze na nové aktivace, tzn. nelze na ni přejít se svým stávajícím číslem, a navíc je časově omezená na čtvrt roku. Po třech měsících se rozumné akční ceny vyšplhají zpátky na běžné ceníkové ceny a nabídka ztratí svoji výhodnost.

Hlavní výhoda předplacených tarifů z platební karty spočívá právě v tom, že je můžete kdykoli pozastavit nebo zcela ukončit. V okamžiku ukončení (opět přes mobilní aplikaci) doběhne pouze aktuálně předplacené 30denní období a dál není potřeba nic dělat. Tato krátkodobá nabídka se může hodit třeba studentům, kteří budou v Česku trávit studijní semestr.

Akce u Vodafonu trvá do 30. listopadu 2023, do tohoto termínu je potřeba provést aktivaci některého ze tří tarifů. A aby se operátor příliš „nerozdal“, omezuje nabídku pouze na prvních 5000 aktivací.