Vodafone změnil tarify pro mladé. Už není potřeba ISIC, nejlevnější paušál za tři stovky ale zmizel

Vodafone představil upravenou nabídku tarifů pro mladé do 26 let. Tarify rodiny #jetovtobě se někdy nazývají jako studentské, ale být studentem není nově pro jejich využívání podmínkou. Stačí splňovat věkový limit. Mít studentskou kartu ISIC se nicméně přece jen vyplatí – její držitelé dostanou slevu až 90 Kč na měsíčním paušálu proti těm, kteří stejnou průkazkou nedisponují.

Pod 487 Kč měsíčně máte smůlu

Nejnižší tarif pro mladé lze u Vodafonu získat za 487 Kč měsíčně. Teprve rok fungující paušál za 299 Kč měsíčně (250 minut do všech sítí, neomezené SMS do všech sítí, 3 GB dat – po únorovém plošném zdražování u Vodafonu za 326 Kč) zmizel bez náhrady (stávajícím uživatelům ale zůstane za stejných podmínek). Vodafone tak už i u mládežnických paušálů uplatňuje oblíbený metr všech tří velkých českých operátorů – „Chcete mobilní služby za výrazně méně než pětistovku měsíčně? Tak to pro vás nic rozumného nemáme.“



Nové tarify pro mladé vychází z neomezených „dospěláckých“ tarifů. Držitelům karty ISIC dá Vodafone slevu třetinu, ostatním mladým zhruba čtvrtinu. Kdo používal předchozí tarif #jetovtobě Neomezený s limitem 10 Mbit/s, může si za pouhou pětikačku měsíčně navíc zdvojnásobit rychlost přenosu. Jinak je ale nová nabídka spíše smutným čtením

Nová nabídka tarifů pro mladé poměrně systematicky vychází ze stávajících paušálů „pro dospělé“, které mají také neomezený objem dat a liší se povolenou rychlostí datových přenosů. Ekvivalentem jsou paušály Neomezeně Basic+, Neomezeně Super+ a Neomezeně Premium 5G. Jejich studentské protějšky mají stejné limity v rychlosti stahování u dvou nižších paušálů (4 Mbit/s, resp. 20 Mbit/s) a pětkrát do měsíce možnost surfovat maximální dostupnou rychlostí sítě. Nejvyšší tarif #jetovtobě Premium pak nemá omezení žádná.

Chuťovky z marketingové kuchyně Vodafonu Citujeme z tiskové zprávy: Kdy jsou mladí lidé se svým mobilním tarifem nejspokojenější? Když mají k dispozici neomezený objem dat a nemusí se tak při připojení „brzdit“. ...proto Vodafone přichází se zbržděným tarifem na 4 Mbit/s? Například klasické telefonování pro ně (pro mladé lidi – pozn. red.) už zdaleka tak důležité není, ukazují stále silněji průzkumy Vodafonu. ...proto Vodafone nacpe do všech studentských tarifů neomezené minuty, aby paušál musel být vyšší? Mladé ovšem často limituje omezený rozpočet. ...proto Vodafone ruší nejlevnější tarif za 326 Kč, nově ze studentů vyždímá aspoň 487 Kč?

Držitelé ISIC karty ušetří proti ekvivalentním „dospěláckým“ tarifům zhruba třetinu, mladí nestudenti bez ISIC asi 25 %. I tak jsou stále ceny tarifů na dvojnásobku jejich skutečné hodnoty a znovu platí, že operátor uměle tlačí všechny zákazníky do tarifů s neomezeným objemem dat a pro skromnější uživatele nemá žádnou relevantní, cenově odpovídající nabídku. Jedinou výjimkou je akční tarif za 327 Kč, který je pouze v dočasné nabídce do konce srpna.