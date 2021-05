Volání do ciziny vinou slabé koruny mírně zdražilo. Cena v roamingu naopak klesá

Začíná letní dovolenková sezóna a i o letošních prázdninách budou zákazníci evropských operátorů benefitovat z evropské regulace roamingu. Jak upozornil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v pravidelné monitorovací zprávě, stávající úprava je platná do června roku 2022. Už nyní se pracuje na jejím prodloužení do roku 2032, a tak se doufejme ani napřesrok nebudeme muset obávat vysokých cen za volání a datování uskutečněné s naším českým mobilním číslem v zahraničí (v zemích EU).

Roaming vs. mezinárodní volání

Ovšem volání na zahraniční čísla (tedy čísla s jinou předvolbou než +420) z Česka, to už je jiná písnička. Takové volání už nespadá do kategorie roamingu, ale říká se mu mezinárodní volání nebo mezinárodní SMS a v rámci EU se na něj vztahuje jiná regulace – cenová. Od 15. května 2021 došlo k mírnému zvýšení maximálních cen mezinárodního volání a SMS do zemí Evropského hospodářského prostoru (EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

Důvodem není nějaké nové nařízení, ale způsob, jakým se ceny počítají. U neeurových měn se stanovuje přepočet na národní měnu podle tzv. referenčního kurzu k euru průměrovaného ze tří hodnot v prvním čtvrtletí daného roku a platí od poloviny května celý další rok. A protože koruna na jaře meziročně oslabila skoro o 3 %, jsou cenové stropy mezinárodního volání a SMS pro aktuální období o něco vyšší. Konkrétně operátoři nesmějí účtovat za minutu volání z ČR do zemí EHP vyšší cenu než 5,985 Kč s DPH, a za odeslání jedné SMS částku vyšší než 1,89 Kč s DPH.

U roamingu naproti tomu funguje tzv. velkoobchodní regulace a hovory, SMS i data v zahraničí se zákazníkům účtují podle systému „roam like at home“, tedy s cenami a objemy danými vlastním domácím tarifem. Pokud jeho součástí nejsou data, operátoři si mohou účtovat příplatek, ale maximálně do výše regulovaných stropů, jejichž cena postupně klesá až do roku 2022. Cena za 1 GB dat v roamingu (pokud data nejsou součástí domácího tarifu) může být maximálně 3 eura bez daně, tedy asi 92 Kč s DPH.

Zde regulace neplatí

ČTÚ upozorňuje na dvě „zrádné“ země, které sice na území Evropy leží, ale evropská regulace se na ně nevztahuje. Je to Švýcarsko a po vystoupení z Evropské unie nově také Velká Británie. Někteří operátoři mohou roaming i mezinárodní volání do těchto zemí nabízet jako benefit za snížené ceny, ale za povinnost to nemají, takže je potřeba hlídat ceníky a zařazení těchto zemí do příslušných skupin států. Většina operátorů má obvykle tři skupiny: 1. EU (+ EHP) s regulací, 2. Ostatní země Evropy + některé další země (bez regulace), 3. Zbytek světa (bez regulace). Výše cen se pak odvíjí od toho, jaké dohody o roamingu a mezinárodním volání má daný operátor s jinými operátory v zahraničních zemích.

Pozor je potřeba dát v příhraničních oblastech, kudy prochází hranice mezi členským a nečlenským státem EU (EHP). Telefon se totiž v roamingu připojí na nejsilnější síť a už nereflektuje, jestli je to síť unijní nebo mimounijní. Proto je potřeba se před každým hovorem nebo použitím dat ujistit, že je telefon připojen k síti členské země. Pozor také na vodní a vzdušný prostor, kde se může stát, že komunikace bude účtována podle některého mezinárodního ceníku.